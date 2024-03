Neja Dvornik je s četrtim mestom na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju v slalomu poskrbela za najboljšo slovensko žensko uvrstitev v tej sezoni. Korošica se je sploh prvič v karieri uvrstila med najboljših 25 tekmovalk v posamezni disciplini, na finalu v Saalbach-Hinterglemmu pa je nadgradila dobro formo s konca sezona. Do uspeha kariere se je slovenska alpska smučarka prebila z daleč najboljšim časom druge proge, potem ko je bila po prvi progi 21. Neja Dvornik je v spomladanskih razmerah izkoristila ugodne razmere na drugi progi ter na koncu le za štiri stotinke zaostala za svojo prvo uvrstitvijo na zmagovalni oder.

»Bolj sem bila živčna na mestu vodilne alpske smučarke kot na samem startu,« je posebno izkušnjo podoživela Neja Dvornik, ki je dolgo časa preživela na mestu vodilne alpske smučarke. Priznala je, da ko so tekmice ena za drugo zaostajale za njo, je tudi pomislila, da bi se lahko uvrstila celo na zmagovalni oder, ki se ji je izmuznil le za malenkost. »Po prvi progi ni bilo videti tako, kot se je razpletlo na koncu. Bila sem malce zaskrbljena. Sem pa zelo vesela, da mi je uspela taka druga vožnja. Verjetno sem prve stopničke pustila na prvi progi, a po drugi strani, če v prvo ne bi bila tako 'boga', potem ne bi imela možnosti v drugo smučati tako, kot sem,« je bila realna varovanka trenerja Denisa Šteharnika, ki je po tekmi povedal: »Super smo zadovoljni s celotnim napredkom Neje. Naredili smo nekaj drugače kot v prejšnjih sezonah. V preteklosti ji je nekako po polovici sezone forma začela padati, tokrat pa smo stopnjevali vse do konca. Super nam je uspelo. Čestitke za drugo vožnjo, saj je vložila vanjo vse, kar zna, tvegala je in to se ji je obrestovalo.«

Žan Kranjec razočaral

Drugi trije Slovenci so na finalu ostali brez točk svetovnega pokala. Najbolj je razočaral Žan Kranjec, ki je bil v veleslalomu 16. (točke prejme le najboljših 15 tekmovalcev) ter v skupnem seštevku discipline ostal na petem mestu. Spremljanje Vodičana v spomladanskih razmerah ne predstavlja posebnega užitka, saj je Kranjec precej slabši kot na ledenih terenih. »V drugo sem res želel napadati, dati vse, ampak enostavno nisem razvijal hitrosti. Zagotovo z nastopom nisem zadovoljen, pa tudi za naprej moram malo bolj naštudirati takšne razmere, da bom lahko bližje,« je povedal Žan Kranjec, njegove izjave ob koncu sezone pa so si v zadnjih letih precej podobne.

Ana Bucik je eno svojih najslabših sezon, odkar se je prebila v širši vrh najboljših alpskih smučark, sklenila s 17. mestom v veleslalomu. Primorka je bila po prvi progi skromna na 23. mestu (prehitela je le Nemko Leno Dürr), na drugi pa s šestim časom napredovala za šest mest. Še slabše volje je sezono sklenila Andreja Slokar, ki je odstopila na drugi slalomski progi, svojo slabo voljo pa pokazala kar ob progi.

Norvežani dočakali zmago

Norvežani so po zaslugi Timona Haugana dosegli prvo moško zmago v tej sezoni. Skandinavec je ugnal tekmece v slalomu, kjer so Norvežani pogrešali uspehe lanskega skupnega zmagovalca discipline Lucasa Braathna, ki bo po letu odsotnosti zaradi spora z norveško zvezo v prihodnji sezoni tekmoval za Brazilijo. Haugan si je s svojo prvo zmago v karieri priboril tudi uvrstitev na zmagovalni oder v skupnem seštevku discipline. Najbolj udarna alpska smučarska novica konca tedna je bila, da Marco Odermatt v veleslalomu ni ostal neporažen v tej sezoni. Švicarski zvezdnik se je premagal kar sam. Potem ko je bil po prvi progi najhitrejši, je na drugi storil napako že v zgornjem delu ter odstopil, njegov rojak Loic Meillard pa je poskrbel, da je zmaga ostala v Švici. Odermatt tako ni ponovil dosežka Ingemarja Stenmarka iz sezone 1978/79.

V ženski konkurenci sta dosegli prepričljivi zmagi Mikaela Shiffrin in Federica Brignone. Američanka je bila najboljša že na svoji 97. tekmi svetovnega pokala ter prepričljivo osvojila slalomski kristalni globus. Italijanka pa je prisila najboljšo veleslalomistko sezone Laro Gut-Behrami, da se je veselila desetega mesta, s katerim je ubranila 95 točk prednosti pred zadnjo preizkušnjo ter se veselila svojega prvega veleslalomskega globusa. Svetovni pokal v alpskem smučanju naj bi se s finalom v hitrih disciplinah v Saalbachu končal ta konec tedna, a visoke temperature ne vlivajo optimizma, da bodo organizatorji kos razmeram.