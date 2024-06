Polnjenje električnih avtomobilov je že skoraj moj poklic, kljub temu še vedno redno vržem roke v zrak in frustrirano zakličem: »Kaj se zdaj spet dogaja!?« Včasih magnet ne izpusti kabla. Drugič se polnilnica vklopi, prične polniti in nato zopet preneha. Včasih polnilnice sploh ne delajo. Spet četrtič pa z odklepanjem avtomobila ponesreči prekineš polnjenje in imaš nekaj ur kasneje potem dolg nos. Vsakič skačeš okoli avta kot kura brez glave in poskušaš ugotoviti, kaj se zdaj spet dogaja in kaj si naredil narobe. Včasih stvari tudi delujejo. Takrat si vesel in ponosen.

Vse to, preden odpremo debato o plačevanju na polnilnih postajah, ki je veselica zase. Kdor misli, da stvar teče tako gladko kot pri običajnih črpalkah, se strašno moti. Nepreglednost in netransparentnost sta pri električnem polnjenju kraljici. Cene polnjenja niso napisane z velikimi številkami nad polnilnimi postajami. Najdemo jih v aplikaciji, ker je to »bolj kul«, predvsem pa dlje od oči. Tudi med polnjenjem števec na polnilnici praviloma ne pravi, kolikšen zapitek smo nabrali, temveč koliko elektrike smo pretočili. Kot bi na bencinski črpalki pisalo samo, koliko litrov smo pretočili. Brez cene litra ali seštetega skupnega zneska. To ni trivialno, saj se ob količini upošteva še moč in čas polnjenja. Tudi ure v dnevu, ko polnimo avto. Računajte to na pamet. Nekateri ponudniki včasih pozabijo zaračunati obisk polnilnice in račun pošljejo naknadno. Slaven je primer Shell Recharge, ki je uporabnikom z zamikom poslal račune s spremenjeno metodologijo zaračunavanja uporabe polnilnic, ki je nanesla na nekajkrat višji strošek.

Nekaj se sicer premika na področju plačevanja s kreditnimi in debetnimi karticami ter gostovanja na polnilnicah drugih ponudnikov, večinoma pa mora imeti lastnik električnega vozila še vedno cel kup kartic ali aplikacij za polnjenje avtomobila. Kot bi v Mercatorju lahko plačeval zgolj z Mercatorjevo kartico zvestobe. V Sparu s Sparovo. V Hoferju pa s Hoferjevo in bi bil na koncu vesel, ko ti Mercator omogoči, da z njegovo kartico lahko plačaš tudi pri Jagru. Vse te kartice so seveda v osnovi povezane s tvojo debetno oziroma kreditno kartico. Obstajajo sicer podjetja, ki ponujajo možnost plačila za polnilnice več ponudnikov, a to storitev seveda zaračunajo z dodatno provizijo. Potem pa so tu še naročniški paketi za polnjenje.

Vse skupaj spominja na čisti teksas. Nekaj se ureja na ravni EU, a stvar je nujno urediti do točke, ko bo plačevanje na javnih polnilnicah dolgočasno. Prihodnost mobilnosti ne more biti, da se ob tako trivialni zadevi, kot je polnjenje avta, sprašujemo, kaj se zdaj spet tukaj dogaja?