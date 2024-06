Kot je izpostavila ministrica, ima Prešernova domačija pomembno mesto v slovenski kulturni dediščini, zgodovini in kolektivni zavesti. »Ni samo spomenik dediščine, ampak ima pomemben simbolni pomen za celotno državo,« je poudarila. Zato je vesela, da jim je na ministrstvu uspelo urediti vse potrebno, da bo Prešernova domačija postala sodoben muzejski kompleks z dodatnimi vsebinami in prireditvenim prostorom.

Projekt obsega konservatorske posege na Prešernovi rojstni hiši in rekonstrukcijo Ribčevega gospodarskega poslopja, ki je tudi spomeniško zaščiteno in ga je država od zasebnega lastnika odkupila leta 2019. Doslej ni bilo v javni uporabi, za obiskovalce je bila odprta le Prešernova rojstna hiša.

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar je pojasnil, da je bila Prešernova hiša zato obremenjena z različnimi podpornimi funkcijami, kot so sanitarije in recepcija. Te se sedaj umikajo v nov interpretacijski center v gospodarskem poslopju, hiša pa bo lahko polno zaživela kot spomenik s svojo pričevalnostjo. Hkrati bo kot celota lahko ponovno zaživela tudi domačija, vključno z gospodarskim poslopjem in dvoriščem.

»Obiskovalcem, ki so se doslej pogosto stiskali na majhnem prostoru, bo sedaj na voljo več prostora, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica kot upravljalec pa bo lahko bolje razvijal program,« je povedal Čelik Vidmar, ki upa, da bodo v prihodnje lahko uredili še sosednjo hišo, katere lastnik je tudi že država in v kateri bi lahko ponudili gostinske storitve.

Del gospodarskega poslopja, ki je bil na črno prizidan, bodo porušili, preostanek bodo rekonstruirali. V pritličju bodo recepcija s prodajo vstopnic, manjša trgovina, garderoba, prostor za muzejsko razstavo, posvečeno izbrani tematiki v povezavi s Prešernom, sanitarije za obiskovalce in servisni prostori. V nadstropju bo večnamenski prostor za organizacijo različnih dogodkov, v mansardi pa prostori za zaposlene.

V Prešernovi rojstni hiši, ki je konstrukcijsko v dobrem stanju, bodo v skladu s konservatorskim načrtom obnovili strojne in elektro inštalacije ter poskrbeli za protipožarno ureditev. Sanirali bodo strešno konstrukcijo in izvedli konservatorsko-restavratorske posege na ometih, okenskih okvirjih, portalih, stopnicah, tlakih, oknih, vratih, stropih in notranji opremi. Poskrbeli bodo tudi za komunalno ureditev domačije.

Dela se bodo začela še ta mesec in bodo predvidoma zaključena v osmih mesecih, nato bo sledilo notranje opremljanje. Prešernova rojstna hiša bo zaradi varnosti in hitrejše izvedbe nekaj časa zaprta. Celoten projekt mora biti zaključen do začetka leta 2026, kar je zahteva sofinanciranja z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost, iz katerega se zagotavljajo vsa sredstva, razen davka na dodano vrednost, ki ga bo plačala država.

Zgradili bodo tudi obvoznico

Vrečkova je poudarila, da so spominske hiše, na čelu s Prešernovo, med ljudmi zelo priljubljene. So med najbolj obiskanimi kulturnimi ustanovami v državi in je zanje treba skrbeti. Tovrstne obnove so poleg ohranjanja kulturne dediščine pomembne tudi z vidika izobraževanja, kulturnega turizma in lokalnega gospodarstva. Vendar v zadnjih 20 letih investicij v kulturno dediščino ni bilo veliko, sedaj pa si tudi s pomočjo evropskih sredstev želijo čim več muzejskih objektov urediti v moderne interpretacijske centre, je povedala ministrica.

Začetka del so zelo veseli tudi v lokalni skupnosti, kjer so si za to prizadevali že vrsto let. Kot je izpostavil žirovniški župan Leopold Pogačar, bo Prešernova domačija dobila novo dimenzijo, pomembno pa bo lahko prispevala tudi k razvoju kulturnega turizma.

Svoje bo prispevala tudi občina, ki bo sama zgradila 3,1 milijona evrov vredno obvoznico. Tako bo središče vasi, skupaj s Prešernovo rojstno hišo, razbremenjeno prometa. Gradnja obvoznice se bo predvidoma začela jeseni. Potekala bo fazno, zaključena pa naj bi bila sredi leta 2026.