Na travniku ob muzejskih kaščah in grajskem obzidju gradu Zaprice je v soboto zvečer potekalo že tradicionalno javno astronomsko opazovanje, ki so ga pripravili dijaki raziskovalno-astronomskega krožka (RAK) Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika skupaj z mentorjem Lojzetom Vrankarjem. Kot je povedal učitelj in mentor krožka, je po epidemiji koronavirusa generacija dijakov, ki krožek redno obiskujejo, ponovno številna in res zagnana. »Približno 12, 13 dijakov prvega, drugega in tretjega letnika obiskuje krožek in z njimi je res luštno delati,« je povedal Vrankar in omenil, da so letos lahko ponovno pripravili astronomski tabor na Menini planini, izdali so tudi astronomsko revijo Astromaister.

»Dijaki v okviru krožka sodelujejo tudi v projektu vesoljske agencije Nasa, ki ima dva fotoaparata na Mednarodni vesoljski postaji in ju občasno za nekaj dni nameni šolskim skupinam po vsem svetu. V ta projekt smo se uspešno vključili tudi sami, dobili geslo z dostopom do njihove spletne strani in možnost fotografirati površje Zemlje,« je povedal Vrankar.

Člani krožka se srečujejo na šolski strehi

Mladi raziskovalec Jakob, dijak drugega letnika, obiskuje krožek že drugo leto. »Šola ima dva mehanska teleskopa tipa dobson in dva elektronsko vodena teleskopa ter nekaj manjših, poleg tega pa tudi poseben solarni teleskop za opazovanje Sonca. Vsaj enkrat na teden se člani krožka v večernih urah srečujemo na strehi šole, kjer opazujemo nebo,« je povedal Jakob in dodal, da je zaradi bližine osvetljene obvoznice današnje opazovanje neba precej bolj kvalitetno. Jakob, letos sta s kolegom Miho že osvojila srebrno Dominkovo priznanje na državnem tekmovanju iz astronomije, je omenil, da se je šola prijavila na natečaj GoChile, ki ga vodi Univerza v Novi Gorici. »Tako smo dobili priložnost, da preko strežnikov dostopamo do njihovih dveh teleskopov, ki sta v Čilu ter s katerima se lahko povežemo z računalniki in fotografiramo objekte na južnem nebu,« je še povedal mladenič, preden se je lotil sestavljanja teleskopa v skoraj popolni temi.

Tudi leto dni starejša Manca obiskuje krožek od prvega letnika. »V bistvu sem h krožku astronomije hodila že na domžalski osnovni šoli. Enostavno te potegne,« je povedala in pristopila k mehanskemu teleskopu, da poišče ozvezdje Oriona z meglicami, ki so v zimskih mesecih med opazovalci zelo zaželene. Med pogovorom še omeni, da se pozimi lepo vidi »zimski šestkotnik« ozvezdij, lahko pa bomo videli tudi kakšno galaksijo; če ne bodo neba zakrili oblaki, se bo našla. »Lepo se je srečevati tudi z radovedneži, ki nas na takih dogodkih radi obiščejo,« je še povedala.

Luna je zaradi močne svetlobe moteča

In čeprav je bila laičnim opazovalcem, ki se jih je v slabi uri nabralo že nekaj, najbolj všeč prav Luna, je Vrankar hitro razložil, da je astronomom zaradi močne svetlobe moteča. »Meni pa izgleda kot odgriznjena palačinka,« je dekle komentirala videz Lune, ko jo je opazovala skozi teleskop. Močno je svetil tudi Jupiter, ki so mu sledile štiri lune. »Je pa res, da je za najmlajše občinstvo Luna s svojimi kraterji najbolj zanimiva za pogled skozi teleskop. Druge stvari v okularju tudi težje vidijo oziroma razumejo,« je še povedal Vrankar. Z veseljem je odgovarjal na vsa vprašanja obiskovalcev, ki so se počasi zbirali na travniku.

Seveda so dijaki zaradi mraza načeli tudi temo, kateri letni čas opazovanja komu bolj ustreza. »Pozimi zna biti zelo mrzlo, ampak se prej stemni. Poleti se lahko čakanje na trdo temo zelo vleče,« je bila iskrena Manca in nam med drugim povedala, da v poletnih mesecih ob morju rada zre v nebo. »Predvsem avgusta so s prostim očesom vidni tudi meteorski roji, zvezdni utrinki,« je povedala ter se na vprašanje, ali drži, da se ob utrinku izpolnijo želje, nasmehnila in odgovorila: »Nekaj se jih je zagotovo izpolnilo. Le verjeti moraš v to.«