Policisti so v Novem mestu ustavili moškega in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je pokazal, da je imel 1,08 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, kar je precej nad dovoljeno mejo. Policija mu je takoj odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo, nato pa so ga pridržali v prostorih Policijske postaje Celje.

Kljub pridržanju in prepovedi vožnje je isti moški ponovno sedel za volan še isti dan. Policisti so ga ustavili na območju Laškega, kjer je preizkus z alkotestom pokazal, da je imel 0,27 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. V obeh primerih so policisti proti njemu podali obdolžilna predloga, zasegli pa so mu tudi vozilo.

Policija je poudarila, da bodo zoper kršitelje, ki ogrožajo javno varnost, vedno ukrepali odločno in skladno z zakonodajo. Iz varnostnih razlogov pozivajo javnost, naj vedno prijavi podobna nevarna dejanja.

Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi pri Policijski upravi Celje, je izpostavila, da bo policija še naprej strogo nadzorovala ceste in javna mesta, da bi zagotovila varnost državljanov.