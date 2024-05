»Sramota, da ljudje to počnejo. To je odraz pomanjkanja osebne in družbene kulture. Prav tako to priča o pomanjkanju prometne in varnostne kulture. Če smo (tudi zgolj posredno, op. p.) vpleteni v takšen prometni dogodek, se je treba prilagoditi situaciji. Zelo sem bil razočaran, ni spoštovanja niti do umrlih,« je bil generalni sekretar zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije dr. Fadil Mušinović razočaran ob nedeljskem dogajanju na primorski avtocesti. Tam so gasilci iz izmaličene pločevine izrezali truplo 33-letnega voznika prevrnjenega tovornjaka, posamezniki, ki so obstali v koloni, pa so se sprehajali po avtocesti. Nekdo je svojo družbo sredi avtoceste razveseljeval celo s harmoniko.

Do neodgovornih posameznikov so kritični tudi v združenju Reševalni pas. »Rolkanje, 'chatanje' po telefonu ne sodita na vozišče. Žoganje, senčenje, sončenje ... je neumno, nevarno in prepovedano z razlogom,« so se odzvali v združenju in zapisali, da je bila avtocesta v smeri proti Ljubljani v dveh intervalih popolnoma zaprta zgolj 92 minut. Spomnili so tudi, da je hoja po avtocesti prepovedana, predpisana kazen pa znaša 150 evrov. »Če nekoga prime na malo potrebo in postane zadeva nevzdržna, si obleče odsevni jopič, izstopi iz vozila, ko se prepriča, da je to varno, opravi svoje (četudi je to prekršek, vam skoraj zagotovo ne nihče ne bo napisal kazni) izven vozišča za ograjo na desni in se vrne v vozilo.« Sicer pa morajo na vozniki in potniki na ponovno odprtje avtoceste počakati v avtomobilu.

Policisti še preiskujejo okoliščine nesreče

Kaj vse je botrovalo tragični nedeljski prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri je ugasnilo življenje 33-letnega voznika cisterne, bo bržkone za vedno ostalo zavito v tančico skrivnosti. Policisti so zaenkrat ugotovili, da je voznik tovornjaka iz Bosne in Hercegovine, ki je živel v Sloveniji, vozil preveč desno, nazadnje pa je prek odstavnega pasu zapeljal v obcestni jarek, kjer se je prevrnil in končal na strehi. Voznik je ostal ukleščen v vozilu in v njem tudi umrl, policisti pa še preiskujejo, ali je 33-letnik morda bil preutrujen, ali je nezanesljivi vožnji botroval morebitni zdravstveni zaplet, ali kaj tretjega.

Kot pojasnjuje Mušinović, gre pri nesrečah, v katerih vozniki tovornjakov brez zunanjih dejavnikov zapeljejo s ceste, najpogosteje za utrujenost, ali pa za uporabo različnih pripomočkov za krajšanje časa, kot so denimo tablice in telefoni. V nedeljo zjutraj na primorski avtocesti promet ni bil gost, kar je dvorezen meč. Bolj prazne ceste so načeloma bolj varne, vendar pa so vozniki, tudi poklicni, takrat pogosto tudi manj pozorni na vožnjo. »Zmanjšata se pozornost in osredotočenost na vožnjo, vožnja postane monotona in lahko pride do napak,« pasti prazne ceste opisuje Mušinović.

Po podatkih agencije za varnost prometa so lani na slovenskih cestah umrli trije vozniki tovornjakov. Dva sta umrla v trčenju z drugim tovornih vozilom, tretji pa je bil, podobno kot 33-letnik na primorski cesti, v prometni nesreči udeležen sam. So pa vozniki tovornjakov lani povzročili še več prometnih nesreč, ki so se končale s smrtnim izidom drugih udeležencev. V nesrečah, ki so jih povzročili vozniki tovornjakov, je lani skupaj umrlo osem oseb - vključno z že omenjenimi tremi tovornjakarji.