Obsežne reze v drugem krogu odpuščanj je občutilo tudi nekaj vodilnih pri podjetju. Med njimi Daniel Ho, ki je pri Tesli delal deset let in bil odgovoren za nove izdelke: tudi za model s, model 3 in model y. Še posebej v oči bode odločitev, da mora podjetje zapustiti Rebecca Tinucci, ki je v podjetju preživela šest let in vodila oddelek za mrežo električnih polnilnic, ki med Američani veljajo za najbolj zanesljive. Tinuccijeva je med službovanjem pri Tesli uspela prepričati tudi druge ameriške proizvajalce električnih vozil, da so sprejeli Teslin standard za polnenje NACS. Njena skupina za ekspresne polnilnice je bila najbolj uspešna med vsemi ameriškimi podjetji pri nabiranju državnih subvencij za izgradnjo omrežja. Tesla je pod vodstvom Tinuccijeve zbrala kar 13 odstotkov vseh subvencij v ZDA za te namene, kar je naneslo na okoli 17 milijonov dolarjev. Poleg Tinuccijeve je odpoved dobilo še več kot 500 njenih podrejenih.

Ukinitev celotne ekipe, ki je skrbela za ekspresne polnilnice. je povzročila nekaj bojazni glede prihodnosti omrežja. Ne zgolj v ZDA: portal EFTM poroča, da so v Avstraliji že ustavili projekt gradnje nove Tesline polnilne postaje. V ZDA, kjer je odvisnost od Teslinega omrežja še večja, znajo biti tovrstne spremembe načrtov še bolj problematične za uporabnike. Pri Tesli so medtem sicer sporočili, da bodo začasno svojo pozornost preusmerili v vzdrževanje obstoječih postaj. Točen razlog za slovo Tinuccijeve sicer ni znan. Portal Elektrek, ki je med prvimi napovedal obsežna odpuščanja pri Tesli, sicer pravi, da so iz več virov izvedeli, da naj bi Musk potezo potegnil, ker Tinuccijeva ni želela slediti njegovim zahtevam po odpuščanju zaposlenih.

Ameriški mediji so odpuščanja napovedali prejšnji mesec. Sprva so poročali, da bi pri najbolj prepoznavnem proizvajalcu električnih vozil lahko ostalo brez dela kar 20 odstotkov zaposlenih. To število so pozneje nekoliko omilili. Sredi aprila je bilo govora »le« še o 10-odstotnem krčenju števila zaposlenih po vsem svetu.

Poteza je imela blagodejen učinek na Tesline delnice, ki so po napovedi kljub dolgemu trendu padanja vrednosti nekoliko odskočile navzgor. Nov šok je sledil prejšnji teden, ko je Elon Musk zaposlenim najavil nov val odpuščanj. Če bo nadaljeval v tem slogu, se zna izkazati, da so bile prvotne napovedi o 20-odstotnem krčenju zaposlenih točne.