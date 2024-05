Aktualni evropski poslanec Grošelj (Renew/Svoboda), ki je v začetku aprila umaknil soglasje h kandidaturi za evropskega poslanca na listi Gibanja Svoboda, je povedal, da je v tem obdobju prejel večje število klicev podpore. Po njegovih besedah se je začela snovati ideja oblikovati alternativno listo, v katero so se združile sredinske, liberalne in zelene stranke.

»Jaz sem liberalec. Dogovor je, da bom stališča, ki sem jih imel do zdaj, zagovarjal tudi v kampanji in s tem gremo na volitve,« je navedel. Pričakuje, da bo s svojo kandidaturo volivcem ponudil širši izbor kandidatov in da bo s svojim znanjem in vedenjem prispeval k predvolilnim debatam.

O tem, kateri politični skupini evropskega parlamenta bi se ob morebitni izvolitvi pridružil, ni želel špekulirati, saj da je o tem preuranjeno govoriti. Po Škofovih besedah so se v stranki z Grošljem začeli pogovarjati pred desetimi dnevi, dokončno odločitev pa so sprejeli v minulih dneh. Zatrdil je, da so doslej za vložitev liste zbrali polovico od potrebnih 1000 podpisov in predvidel, da bodo preostanek podpisov zbrali do četrtka.

Škof je pojasnil, da bo stranka Zeleni Slovenije na volitvah nastopila s skupno listo z Stranko mladih – Zeleni Evrope, ki bo na listo prispevala kandidata Renata Volkerja, na drugem mestu liste pa bo podpredsednica stranke Zeleni Slovenije Nada Pavšer. Pri oblikovanju liste sodeluje tudi Zveza ekoloških gibanj Slovenije, ki bo na kandidatno listo prispevalo svojega predsednika Karla Lipiča.

Grošelj pričakuje, da bo lista na volitvah dobila en mandat, podobna pričakovanja ima tudi Škof, ki je dodal, da je stranka Zeleni Slovenije na zadnjih volitvah prepričala 2,28 odstotka volivcev. »Pričakujem, da se bomo približali rezultatu, ki bi nam omogočil mandat enega evropskega poslanca, vsekakor pa bomo zadovoljni, če nadgradimo rezultat, ki smo ga imeli na zadnjih volitvah,« je zaključil.

Aktualni evropski poslanec Grošelj je sicer soglasje za kandidaturo na listi Gibanje Svoboda umaknil po tistem, ko naj bi mu svet stranke Svoboda določil predzadnje mesto na listi. Razlogov za svojo odločitev sicer tedaj ni želel komentirati, je pa na srečanju s slovensko delegacijo novinarjev v Bruslju v začetku aprila dejal, da »ima stranka svojo strategijo, jaz pač nisem del te strategije. V politiki je tako, da, ko vstopiš, veš, da boš nekega dne tudi izstopil. Ta trenutek je zame prišel zdaj.« K njegovi uvrstitvi v spodnjo polovico liste pa naj bi po njegovih navedbah prispevali tudi rezultati interno izvedenih anket, ki pa jih sicer sam ni videl, niti z njimi ni bil seznanjen.