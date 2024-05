Ni samoumevno, da lahko v slovenščini beremo toliko dobrih knjig! Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, ki smo ga obeležili aprila, je tudi pri nas tradicionalno povezan z nakupovanjem in podarjanjem knjig. V pisarni Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju s skupnostjo založnikov v parku Zvezda organiziramo in vabimo na knjižni Sejem na zraku.

Sejem je odlična priložnost, da se z obiskom, druženjem, nakupi, in podarjanjem knjig skupaj poklonimo trudu, ki je vedno znova vložen v to, da imamo toliko dobrih knjig.

Podarimo si knjige ob svetovnem dnevu knjige – tokrat maja!

V parku Zvezda bomo od jutra do noči v sodelovanju z 60 založniki in založnicami razprostrli stojnice in mize, obložene z najboljšim, kar lahko ponudijo. Za sejem pripravljajo poseben izbor knjig s sejemskimi popusti, med njimi številne knjižne novosti. Številni založniki bodo prisotni na svojih stojnicah, na voljo za srečanja, pogovore in predstavitve knjig. Na sejemskem odru, ki se odpira točno ob 10.00 s sejemsko glasbeno budnico, se bodo do večera vrstili pogovori, branja in predstavitve knjig.

Sejem bo, za prijetno vzdušje osvetljen z namiznimi svetilkami, odprt do 22. ure!

SEJEMSKA PONUDBA ZA TUJE OBISKOVALCE

Sejem v parku Zvezda vsako leto obiščejo tudi številni tuji obiskovalci in obiskovalke in zanje bomo letos na info stojnici ponudili izvrsten nabor naših avtorjev in avtoric v prevodih.

Obeta se raznovrsten, predvsem pa pomemben sejemski program

Svetovni dan knjige se začne z uvodnim pozdravom Mateje Demšič, vodje Oddelka za kulturo MOL, ki bo prisotne pozdravila ob 09.45. Ob 10. uri bo glasbeni koncert Tomaža Hostnika in njegovega benda, ki bo s svojim šarmom in edinstvenim glasbenim slogom poskrbel za odličen začetek dneva.

Ob 11. uri sledi otroški dogodek z Anjo Štefan, ki bo predstavila pravljico »Zajčkova hišica.« Pripoved bo spremljala pesmicami in ugankami, ki bodo očarale otroke in njihove starše.

Ob 12. uri bo pogovor o knjigi »Povej, napisala bom,« romana Ive L. Novak, ki raziskuje teme ljubosumja, osamljenosti in upanja v kontekstu pandemije koronavirusa. Z avtorico se bo pogovarjal urednik Aljoša Harlamov.

Predstavitev knjižnih zbirk sledi ob 13. uri, kjer bodo predstavljene zbirke Solaris in Piknik, ki vključujejo znanstvenofantastična dela, prevode in izvirna dela avtorjev kot so Stanisław Lem, H. P. Lovecraft, bratje Strugacki in drugi. Pogovor bo vodila Silvija Žnidar, literarna kritičarka, z avtorjema Andrejem Tomažinom in Iztokom Osojnikom.

Ob 14. uri bodo Metka Mencin in Nika Kovač govorili o vseevropski pobudi »My Voice My Choice,« ki podpira pravico do svobodnega in dostopnega splava. Prav tako bodo predstavili knjige, ki zagovarjajo to pravico.

Pogovor o knjigi »Azadi: svoboda, fašizem, književnost« Arundhati Roy bo potekal ob 15. uri. V njem bodo sodelovale sociologinja in prevajalka Ana Kralj, avtorica spremne besede Petra Meterc, ter literarna kritičarka Aleksandra Gačić.

Ob 16. uri se bo pogovor vrtel okoli prevajanja stripov za otroke in mladino, zlasti glede izzivov pri tem procesu. V njem bodo sodelovali Tanja Petrič, Julija Potrč Šavli in Nada Grošelj.

Literarni pogovor z Jasminom B. Frelihom o njegovem romanu »Ledeni možje« se bo odvijal ob 17. uri. Avtor bo spregovoril o študentu, ki se prebija skozi finančno krizo v prestolnici, in o njegovih izkušnjah v literarnih krogih.

Predstavitev knjižne zbirke Prišlek bo ob 18. uri. Ta zbirka že od leta 1996 prinaša najnovejša dela izvirne slovenske proze in poezije. Na dogodku bodo sodelovali Tanja Božić, Anja Grmovšek Drab, Liu Zakrajšek, Tomo Podstenšek, Samanta Hadžić Žavski, Muanis Sinanović, Sara Fabjan in Ana Pepelnik.

Mladen Dolar bo ob 19. uri predstavil svojo zbirko esejev »Kamen in glas,« ki združuje njegova najpomembnejša dela o besedni umetnosti. Pogovor z avtorjem bo vodil pisatelj in filozof Mirt Komel.

Ob 20. uri bo potekal večer Noč knjige z naslovom »Svoboda,« kjer bodo interpretirane protestne pesmi sveta. Umetniki in misleci bodo z besedo in glasbo prikazali pesmi upora, ki so se skozi zgodovino prenašale med rodovi in narodi.

Za konec bo ob 21. uri koncert Kiki, mlade kantavtorice, katere glasba združuje pop, folk in elektroniko. S svojim bendom bo ustvarila čarobno vzdušje za zaključek dneva.

Če bo napovedan celodnevni dež, sejma ne bo!

Sejem na zraku v sodelovanju z založniki in založnicami in ekipo Noči knjige organizira pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature.

Partner: Javno podjetje Ljubljanske tržnice in parkirišča.

Dejavnosti Ljubljane, Unescovega mesta literature omogoča Mestna občina Ljubljana.