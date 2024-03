Nika Prevc je že dosegla izjemne rezultate v letošnji sezoni, zabeležila je več zmag v svetovnem pokalu, vključno z zmago v Trondheimu, Ljubnem ob Savinji, Zau in Beljaku.

Skozi sezono je Nika Prevc pokazala izjemno doslednost in mojstrstvo, ki ji je omogočilo vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. S podporo svojega glavnega trenerja Zorana Zupančiča je nenehno izboljševala svoje skoke in dominirala na tekmovanjih.

Odzivi na izjemni dosežek Nike Prevc: »Je Prevčeva in ko njim enkrat gre, potem gre!«

Cene Prevc, drugi najstarejši brat Nike in prvi član dinastije Prevc, ki je zaključil svojo kariero, priznava, da pred začetkom sezone ni verjel, da lahko Nika doseže ta velikanski uspeh: »Tega nisem pričakoval. A ker vem, česa je Nika sposobna, sedaj nisem niti presenečen. Verjamem, da bomo v prihodnosti se lahko večkrat v miru usedli na kavč in jo občudovali, kaj nam bo še pripravila. Nika je sedaj res prava naša gonilna sila družine, a mislim, da ji Domen tudi tega ne bo kar tako enostavno prepustil in še ni rekel zadnje in zna še marsikaj pokazati. Kje se skriva naš družinski fenomen, je težko ugotoviti, a če pogledamo dobro, vsi imamo enake temelje. Se pravi oče in mati. Vzgoja in vrednote, ki sta nam jih dajala, ko smo bili otroci, očitno pripomorejo, da smo se vsi sposobni gnati, in to pripelje tudi do vrhunskih rezultatov.«

Stane Baloh, glavni trener ženske mladinske reprezentance v smučarskih skokih in trener, ki je v najpomembnejših letih skrbel za Niko Prevc, ni skoparil s komplimenti. Priznava, da je njen dosežek, čeprav jo zelo dobro pozna, presenetil tudi njega: »Prvič je bila celotno leto v svetovnem pokalu in takoj takšen uspeh. Sem zelo vesel, a hkrati tudi presenečen, da je pri svojih letih prikazala toliko mirnosti in predvsem konstantnosti čez celo leto. Priznam, da sam nisem pričakoval tako visokega nivoja in predvsem tako malo nihanja. A tukaj je treba dodati. Je Prevčeva in ko njim enkrat gre, potem gre. Tega smo sedaj v Sloveniji že navajeni in zares vse čestitke ob tem uspehu.«

Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke pri Smučarski zvezi Slovenije, je logično presrečen: »Sploh ne vem, kaj naj rečem. Neverjetno, kaj naša 19-letnica počne v tej, zanjo prvi sezoni. Vse je bilo zanjo prvič, tudi to, da je tretjega januarja oblekla rumeno majico. Vidi se, da ima Prevčeve gene.« In kaj ta uspeh pomeni za slovenske smučarske skoke? »To je še en dokaz, da se dobro dela tudi na nižjih nivojih, ne le najvišjih. Ta rezultat je potrditev tistega, kar delamo že 20 let. Dal nam je nov zagon in vero za tiste, ki prihajajo: torej, da je mogoče dosegati tudi takšne vrhunske rezultate.«

Slavila Eirin Maria Kvandal

Zmago je pred domačimi navijači na premieri za svetovni pokal na letalnici v Vikersundu slavila Eirin Maria Kvandal (431,2 točke), ki je osvojila tudi 40.000 evrov za skupno zmago na norveški turneji surovi zrak.

Druga na tekmi je bila njena rojakinja Silje Opseth (425,2), ki je z okrvavljenim nosom z 230,5 metra dosegla nov svetovni rekord v finalni seriji in prevzela taktirko najdaljše skakalke iz rok Klinec. Ta je lani na tej letalnici pristala pri 226 m. Opseth je sicer že v poskusni seriji poletela do 236,5 m, vendar pri pristanku grdo padla.

Na tretji stopnički zadnje tekme norveške turneje je pristala Klinec (375,9). Niki Križnar (328,6) se ni izpolnila želja, da bi preletela magično 200-metrsko znamko in je zasedla deseto mesto.

Skupna zmagovalka sezone pa je z danes 11. mestom in osebnim rekordom 190,5 m postala Prevc (303,5), ki je osvojila sedmi slovenski veliki kristalni globus v zimskih športih na najvišji ravni in petega v smučarskih skokih.

Pred njo je Križnar v sezoni 2020/21 postala prva slovenska skakalka z osvojenim velikim kristalnim globusom. Do njih sta pred tem prišla še smučarska skakalca, Primož Peterka dvakrat (1996/97 in 1997/98) ter enkrat Peter Prevc (2015/16).

Na norveški turneji je Kvandal za skupno zmago zbrala 1790,4 točke in za 152 točk premagala Opseth na drugem mestu, tretja je bila Avstrijka Eva Pinkelnig s 155,5 točke zaostanka. Najboljša Slovenka na turneji je bila Prevc na petem mestu, Križnar je bila šesta, Klinec pa 16.

Skakalke do konca sezone čaka le še finalna tekma na srednji skakalnici v četrtek ob 17. uri v Planici, ko bo Prevc tudi prejela veliki kristalni globus.