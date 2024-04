Medical Aid for Palestinians (MAP) s sedežem v Londonu je neprofitna organizacija, ki vse od ustanovitve leta 1982 zagotavlja zdravstvene storitve na Zahodnem bregu, v Gazi in Libanonu ter zagovarja pravice Palestincev do zdravja in dostojanstva.

Po dosedanjih napovedih naj bi na koncertu nastopili kantavtorja Adi Smolar in Bort Ross, raperja Leopold I. in Zlatko, nekdanja pevka skupine Tabu Tina Marinšek, slovenski skladatelj, pianist in glasbeni producent Bowrain, ki trenutno deluje v Amsterdamu, eden od pionirjev slovenskega rapa in funka Dalaj Eegol, znan tudi pod vzdevkom Ali En ali RecycleMan, plesalec in cirkusant iz Palestine ter finalist oddaje Slovenija ima talent 2023 Ahmad Kullab, glasbeni skupini AKA Neomi in Dan D, sirski kantavtor Ali R. Taha, kantavtorica KiKi ter Amaya Collective.

Kot napovedujejo v kolektivu En dva svetova, bodo sredstva zbirali s prodajo vstopnic ter najverjetneje tudi preko telefonske številke, ki bo aktivna med koncertom, pa tudi s samoorganiziranimi stojnicami z umetninami, na katerih bodo lokalni umetniki v zameno za prostovoljne prispevke prodajali svoje umetniške izdelke.