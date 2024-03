Vikersund je zadnja postojanka norveške skakalne turneje Raw Air. Največja letalnica na svetu gosti najboljše letalce na smučeh in drugič v zgodovini tudi letalke. Tekmovalni del za skupno zmago na turneji se je začel s kvalifikacijami, ki jih je po več kot petih letih dobil slovenski šampion Peter Prevc. Z izjemnim poletom, ki je meril 235,5 metra je za 3,5 točke premagal najboljšega skakalca zime, Avstrijca Stefana Krafta, ki vodi tudi v seštevku norveške turneje in si skupaj s kapetanom Slovenije deli prvo mesto v skupnem seštevku poletov. »Bila je dolga pot, da sem znova zmagovalec kvalifikacij. Še posebno sem zadovoljen, ker mi je uspelo premagati Stefana Krafta, ki je v odlični formi. Gre za odlično napoved konca tedna, a ta skok na tekmi ne pomeni nič,« je z nasmehom na obrazu razlagal ​Peter Prevc. Enaintridesetletni šampion bo tekmovalno na skakalnici le še v Vikersundu in v Planici, ki sta njegovi najljubši prizorišči in kjer je preživel najlepše trenutke svoje kariere. Na Norveškem je med drugim postal prvi zemljan, ki je na smučeh poletel natanko četrt kilometra, kar je še danes njegov in slovenski rekord. Peter Prevc je z zmago v kvalifikacijah skočil tudi na drugo mesto norveške turneje Raw Air, pred njim je le večni tekmec Kraft.

Na štirih posamičnih tekmah si bo Peter Prevc poskušal pripraviti sanjsko slovo, saj lovi svojo 24. zmago kariere, v igri pa je mali kristalni globus. Slovenski orel si s 160 točkami deli prvo mesto s Stefanom Kraftom, za vrat jima diha Timi Zajc, ki je v kvalifikacijah naredil napako in je bil 13., a je odlično letalsko formo potrdil v obeh poletih za trening. Celotna slovenska reprezentanca ni imela težav s kvalifikacijami za tekmo, a še ni v celoti razprostrla kril. Pojutrišnjem se bo posamična tekma začela ob 16. uri, jutri pa pol ure prej, ko so organizatorji turneje Raw Air pripravili nov format tekmovanja s tremi serijami. Tekmo bo začelo le najboljših 30 tekmovalcev v seštevku turneje, v drugi seriji bo nastopilo najboljših 20 nedeljskih letalcev, v tretji pa le še najboljših deset.

Zadržana žirija

Še pred skakalci so se v dopoldanskih urah z letalnico spoznale skakalke. Pravico za nastop si je izborilo 17 tekmovalk, v dveh poletih za trening pa smo videli le dva poleta čez 200 metrov. Prvi je to v drugi seriji uspelo svetovni rekorderki Emi Klinec, ki je poletela 205,5 metra, še deset metrov je bila za njo daljša domačinka Silje Opseth. Razlog za krajše polete je tudi konservativni pristop žirije tekmovanja, ki je v prvi seriji skakalkam namenila enako zaletno mesto, kot so ga imeli predskakalci na preizkusu letalnice, med njimi so bili tudi številni dobitniki točk svetovnega pokala v moški konkurenci in tudi tam veliko poletov čez 200 metrov ni bilo. Letalkam na smučeh je nato začelo nagajati še vreme, saj se je dež spremenil v močan sneg, žrtev tega pa je bila Nika Prevc. Slovenka je sicer uspešno prvič v karieri preizkusila največjo napravo na svetu, a ob nizki zaletni rampi v prvi seriji dlje od 159 metrov ni mogla poleteti, v drugo ji je smučino počasno naredil sneg in je pristala pri 124,5 metra. Slovenka ima sicer že danes, tekma se začne ob 10. uri, priložnost, da si zagotovi veliki kristalni globus. Zato mora zbrati šest točk več od edine teoretične tekmice Eve Pinkelnig.

Vikersund v številkah Kvalifikacije: 1. P. Prevc (Slo) 228,3 točk (235,5 m), 2. Kraft 224,8 (233), 3. Huber (oba Avs) 223,4 (238), 4. Kobajaši (Jap) 214,7, (230), 5. Zniszczol (Pol) 210,8 (228,5), 13. Zajc 196,7 (215,5), 17. Kos 192,3 (212,5) 19. Lanišek 189,7 (210,5), 23. D. Prevc (vsi Slo) 186,9 (206,5). Skupno Raw Air: 1. Kraft 1566,8 točk, 2. P. Prevc 1518, 3. Forfang (Nor) 1504,5, 4. Hörl 1493,3, 5. Hayböck (oba Avs) 1460, 9. Zajc 1424,9, 10. Lanišek 1416,3, 16. Kos 1367,8, 26. D. Prevc 1121,8.