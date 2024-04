(Nedeljski dnevnik) Boštjan Noč, predsednik Evropske čebelarske zveze in Čebelarske zveze Slovenije: Najlepša pesem je brenčanje čebel

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in po novem tudi predsednik Evropske čebelarske zveze, si življenja brez čebel ne zna predstavljati. Zanj je – tako kot za vse čebelarje – brenčanje čebel najlepša pesem in včasih se zaloti, da po celem dnevu skrbi za čebele, postoji ob panjih še kakšno uro in jih samo posluša. »Nekateri ob vikendih in lepih dnevih uživajo na morju, jaz pa med svojimi čebelami,« se nasmeje čebelar, s katerim se srečamo na Brdu pri Lukovici, kjer ima sedež Čebelarska zveza Slovenije, ki jo vodi že sedemnajst let, ta mesec pa je bil ponovno izvoljen za naslednji mandat.