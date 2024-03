Šest tekem v desetih dneh na treh različnih prizoriščih (Oslo, Trondheim in Vikersund) čaka najboljše smučarske skakalke na norveški turneji surovega zraka. S prednostjo pred tekmicami se na sever Evrope odpravlja Nika Prevc, ki vztraja pri svojih besedah, da ji v Lahtiju samo ni ustrezala skakalnica. »Stojim za svojimi besedami. Takoj na naslednjem treningu v Planici sem pokazala dobre skoke in še vedno lahko tudi zmagam,« ne dvomi o svoji pripravljenosti Nika Prevc, ki je pred velikim zrelostnim izpitom.

»Seveda razmišljam o kristalnem globusu. Menim, da sem na dobri poti, da ga osvojim, saj verjamem v svoje skoke,« 18-letnica zagotavlja, da se ne boji velikega izziva. Med vsemi pa se na Norveškem najbolj veseli, da bo prvič letela na smučeh. »Morda me je celo premalo strah. Želim si leteti daleč,« je bila na tokratnem druženju z novinarji precej bolj zgovorna mlada šampionka, ki je priznala, da bratov, ki slavijo kot odlični letalci, za nasvet še ni prosila. »Za zdaj ga še nisem potrebovala,« je povedala.

Z najboljšo popotnico se na Norveško odpravlja Nika Križnar, ki je v Lahtiju zmagala po več kot dveh letih. »Ne omenjajte, da je minilo toliko časa. Veliko težkih trenutkov je bilo, a zdaj je forma prava. Upam, da sem zadržala občutke,« se je smejalo zgovorni Niki Križnar, ki pozna občutek boja za veliki kristalni globus. »Sama ne bom motila Nike Prevc pri njenih pripravah na tekmo. Vem pa, da sem bila jaz takrat zelo nervozna, a treba je poiskati neko mirnost in ostati osredotočen na svoje delo. Tudi pri Niki se vidi, da je postala malce bolj nervozna na zadnjih tekmah,« se trenutkov iz leta 2021, ko je dvignila veliki kristalni globus, spominja zadnja zmagovalka tekme za svetovni pokal. Da je Nika Prevc nekoliko bolj nervozna, je potrdila tudi njena sotekmovalka v sobi Katra Komar. »Čutiti je malce pritiska glede boja za kristalni globus. Po kvalifikacijah v Lahtiju sva se celo v sobi malce pogovarjali o skokih, a Nika se nato zna hitro umiriti in verjamem, da ji lahko uspe,« je iz prve roke opisala dogajanje Katra Komar.Selektor Zoran Zupančič bo ob omenjeni trojici na tekme peljal še Tajo Bodlaj in Emo Klinec. Klinčeva je zadovoljna, da je nazaj v svetovnem pokalu, in se ne obremenjuje s tem, ali bo ostala svetovna rekorderka. Na novinarski konferenci skakalk včeraj v Ljubljani je bil tudi Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica, ki je zagotovil, da je snega v Planici dovolj in da bodo zagotovo uspešno izpeljali konec sezone pod Poncami.