»Želimo, da vlada prizna, da gre za nujne ukrepe, in takoj ukrepa,« je dejala organizatorka shoda Martina Ferrara.

Na shodu je predsednik vlade Anthony Albanese poudaril, da vprašanje nasilja nad ženskami postaja »nacionalna kriza« ter izpostavil, da mora vlada na tem področju delovati bolje. »Spremeniti moramo kulturo, odnos, pravni sistem in pristop vseh vlad. Zagotoviti moramo, da to ni odvisno le od žensk, ampak tudi od moških, da spremenimo njihovo vedenje,« je med drugim povedal v svojem govoru.

Na pozive protestnikov, naj se nasilje nad ženskami uvrsti med izredne razmere, je Albanese odgovoril, da se takšna uvrstitev običajno uporablja med poplavami ali požari in v prvi vrsti kratkoročno. »Ne potrebujemo enega ali dveh mesecev – to moramo obravnavati resno, iz tedna v teden, iz meseca v mesec, iz leta v leto,« je še dodal.

Po podatkih, ki jih je zbrala skupina Destroy the Joint, je bilo v Avstraliji v prvih 119 dneh leta 2024 skupaj ubitih 27 žensk.

The rally and march against violence towards women here in Melbourne 💪 Massive turnout. 🔥 Pictured also the Federal attorney general, Victorian Premier, other gov ministers, Kooyong and Goldstein Indp MPs and more. #auspolpic.twitter.com/K4zWDHiHud