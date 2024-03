O predlogu tega zakona ni opravljena v Sloveniji niti ena sama javna strokovna razprava. To dejstvo ne potrebuje nobenega drugega komentarja. Naj za konec citiram tehtno misel s seje poslanke koalicije Tamare Vonte: »Težko je predstaviti kompleksnost neke materije, za to moraš vedeti zelo veliko in znati to tudi povedati.«

Dr. Vera Kržišnik-Bukić, znanstvena svetnica