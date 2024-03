In jasno, odgovor je kot po navadi na dlani: ker se morata pri komuniciranju po definiciji ujeti tako podoba kot vsebina, je instagram za Goloba idealna platforma. Na spletnih straneh, celo tu in tam na raznih omrežjih, kot je X, je treba bolj komunicirati vsebino. A ker pri Golobovih vsebine ni od nikoder, lahko komunicirajo samo še podobo. In za komuniciranje podobe ni boljšega medija kot instagram – je samo slika, tekst sploh ni potreben, ena beseda zadošča. Zvito, kajne?