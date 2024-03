Družina Esterházy je madžarska plemiška družina s poreklom iz srednjega veka. Od 17. stoletja naprej so bili Esterházyji tudi največji veleposestniki in pokrovitelji umetnosti v ogrski kraljevini, ko je bila del habsburške monarhije in kasneje Avstro-Ogrske. Eden bolj poznanih članov družine v tem obdobju je bil Antal Pál Esterházy (1786–1866), ki je služil kot diplomat v Londonu in Parizu. Med napoleonskimi vojnami je bil Pál Antal tajnik avstrijskega veleposlaništva v Londonu in pozneje, leta 1807, še v Parizu pod vodstvom takrat največjega diplomata tiste dobe Klemensa von Metternicha. Po mirovni konferenci po porazu Napoleona je postal veleposlanik v Angliji, bil pa je tudi minister za zunanje zadeve v prvem kabinetu madžarske vlade po revoluciji leta 1848. Ker velja za enega največjih sinov domovine, so ga Madžari počastili tudi z nekaj jedmi, ki so jih poimenovali po njem. Poznamo torto esterhazy, pa rezino esterhazy in goveji zrezek esterhazy, za katerega sicer madžarski kronisti gastronomske preteklosti niso čisto prepričani, ali je res poimenovan po njem ali po njegovem očetu knezu Józsefu Miklósu Esterházyju (1714–1790), prav tako znamenitem državljanu Ogrske, ki si je zaslužil svoj prostor v zgodovinskih leksikonih kot šef telesne straže Marije Terezije in ustanovitelj glavne zbirke Muzeja lepih umetnosti v Budimpešti. Nekateri pa celo trdijo, da gre za zmagovito jed anonimnega kuharja, ime po plemenitaših pa je zgolj marketinške narave. Se pa nekako v en glas strinjajo, da naj bi bil zrezek esterhazy prvič omenjen v kuharski knjigi leta 1943, ki jo je spisal pionir madžarske gastronomije Károly Gundel, ki je slovel kot velik poslovnež, filantrop, pisec o kulinariki, bil pa je tudi lastnik legendarne restavracije Gundel v Budimpešti, ki je z velikimi črkami zapisana v madžarsko gastronomsko zgodovino. Si pa zrezek esterhazy lastijo tudi Avstrijci in ga imajo celo zapisanega kot nacionalno avstrijsko jed na njihovi uradni turistični spletni strani. In to ne povsem neupravičeno, saj menijo, da je zrezek nastal v kuhinji rezidence Esterhazyjev na Gradiščanskem, saj je od leta 1648 do leta 1921, ko je postala avstrijska provinca, Gradiščanska ostala del Madžarske in pod nadzorom Eszterhazyjev, ki so imeli na Gradiščanskem v glavnem mestu te pokrajine Eisenstadtu ogromen dvorec z vrtovi, velik del kuhinje oziroma jedi na tem območju pa še danes odseva madžarske okuse in kuharske sloge.

Zrezek esterhazy Sestavine: 4 goveji zrezki po 180 g 3 korenčki 2 pora ½ korenine peteršilja 1 košček srčike zelene 1 žlička kaper 2 žlici moke 50 g prekajene slanine 2 lovorova lista 250 ml goveje jušne osnove 4 žlice kisle smetane 2 žlici moke sol in poper, peteršilj, limonina lupinica Priprava: 1. Zrezke rahlo potolčemo, solimo in popramo. Vsakega posebej pomokamo in jih na hitro ocvremo na vročem olju. Nato meso položimo na krožnik in ga držimo na toplem. 2. Beli del pora narežemo na rezine, sesekljamo česen, korenje, korenino peteršilja in zeleno zrežemo na majhne kocke, prav tako tudi slanino. Vse skupaj, vključno z lovorom, dodamo v ponev, v kateri smo na hitro ocvrli meso, in pražimo približno deset minut ter zalijemo še z jušno osnovo. 3. Počakamo, da omaka zavre, v njo položimo meso in pustimo, da brbota še približno 20 minut. Ob koncu prilijemo kislo smetano, sesekljane kapre, limonino lupinico, svež peteršilj ter vse skupaj previdno premešamo. 4. Za prilogo k zrezkom esterhazy se na krožniku največkrat znajdejo kuhan riž, kuhani ali ocvrti njoki, cmoki ali pa krompirjev pire in praženi krompir, velikokrat pa na koncu na zrezek dodajo še na trakce narezano svežo sezonsko zelenjavo.

Kremna juha iz šampinjonov Sestavine: 250 g šampinjonov 40 g masla 1 manjša čebula 1 strok česna 2 žlici moke 1 l zelenjavne jušne osnove sol in poper, peteršilj 2 dcl sladke smetane Priprava: Očiščene šampinjone narežemo na drobne koščke, nekaj gobic pa pustimo za kasneje. Čebulo popražimo na maslu, dodamo drobno nasekljan česen, vse skupaj pomokamo, nato pa počasi med mešanjem prilijemo jušno osnovo. Solimo, popramo in dobro prekuhamo. Juho pred serviranjem odstavimo in ko se umiri, ji primešamo sladko smetano in nekaj na lističe narezanih gobic, ki smo jih zlatorjavo popražili na maslu, za konec pa juho še okrasimo s sesekljanim peteršiljem.