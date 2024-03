Festival dokumentarnega filma: Ukradeni otroci, izznojene bolečine

Festival dokumentarnega filma, ki bo v Cankarjevem domu in Kinodvoru trajal do prihodnje srede, znova s svojo angažiranostjo igra vse pomembnejšo vlogo v osvetljevanju družbenega dogajanja. Tokrat se je začel s slovenskim filmom Maje Weis Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna. Odprl pa se nam je tudi vpogled na Sestre v savni in na to, kako izznojiti vse nakopičeno in vzpostaviti mir s svojim telesom.