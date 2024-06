Hobbyhorsing izvira iz Finske, kjer je postal fenomen, saj že vrsto let prirejajo državna tekmovanja. Jahanje konj na palici postaja vse bolj priljubljeno tudi pri nas. »Ker ima druženje s konji toliko pozitivnih učinkov, sem se pred leti odločila oblikovati spletni konjeniški zemljevid Slovenije, ki omogoča najpopolnejši pregled konjeniških točk in njihove ponudbe po vsej Sloveniji,« je povedala Raša Böhm Vidmar in dodala, da ji je ena od uporabnic omenila, da se hči navdušuje nad preskakovanjem ovir s konjem na palici. »Tako se je začelo moje raziskovanje hobbyhorsinga na youtubu in v spletnih novicah.«

S hobbyhorsingom se ukvarjajo pretežno dekleta, razlog za to sogovornica vidi v družbenih dejavnikih in stereotipih, da so denimo ročne spretnosti, se pravi izdelava konja, bolj za punce. Na tekmo v hobbyhorsingu ​v Novi Gorici pa so se prijavili kar trije pogumni fantje.

Konji so izdelani doma

Konji na palici so lahko izdelani na najrazličnejše načine – preprosto iz papirja, s polnjenem nogavic, upogibanjem plavalnih palic (črvov), oblikovanjem lesa ali šivanjem tkanin. »Osebno mi je zelo blizu prav ta ustvarjalni vidik hobbyhorsinga, saj se mi zdi izjemno pomembno spodbujati otroke in mlade k razvijanju kreativnosti in domišljije, ki se razvija tudi skozi igro vlog. Zato sem oblikovala sete za izdelavo konja na palici tipa naredi sam,« je povedala sogovornica in dodala, da si lahko vsak brez potrebnega znanja šivanja izdela svojega konja na enostaven in inovativen način.

Poleg kreativnosti jahanje konja na palici pomeni tudi izjemen fizični trening. Pogosto izvajanje zapletenih dresurnih vaj ali premagovanje ovir vpliva na razvoj koordinacije in gibčnosti, izboljšanje ravnotežja in telesne drže. Izvajanje tipičnih korakov, tudi po glasbi, razvija ritem, ne nazadnje pa hobbyhorsing omogoča zabavno urjenje spomina in zmanjševanje stresa.

Tekmovanje v hobbyhorsingu se zgleduje po pravem konjeništvu, tudi pravila so podobna, prav tako številnost disciplin. »Pri dresurnem tekmovanju si je treba zapomniti določeno zaporedje vaj – nize gibov, kjer se izmenjujejo korak, kas, galop, spremembe smeri, volta, piaffe, pasagge. Vsaka vaja ima svojo točkovalno shemo, ki ocenjuje natančnost, gladkost in izvedbo giba. Pri zelo priljubljenem preskakovanju ovir pa je poleg uspešnega preskoka ovir pomemben čas,« je povedala in poudarila, da sta bistvena zabava in druženje.

Zabava tudi za odrasle

Raša Böhm Vidmar vodi tudi ustvarjalno-gibalne delavnice za najmlajše v Zavodu Mala ulica v Ljubljani. »V Slovenskem etnografskem muzeju organiziram konjeniško obarvana rojstnodnevna praznovanja, kjer si ogledamo nekaj muzejskih zanimivosti, povezanih s konji, obujemo prave konjske podkve, se z njimi preskusimo v zvočni koreografiji in se pomerimo v preskakovanju ovir s konjem na palici,« je povedala in pozvala, da si lahko za več informacij ogledate spletne portale hobbyhorsing.si, konjeniski-zemljevid.si in hijahop.si. »Izziva preskakovanja ovir se lotijo tudi starši skupaj z otroki in ta krepitev družinskih vezi je čudovita. Ovire za preskakovanje lahko najdeš kar spotoma v stanovanju, v poligon na vrtu lahko vključiš še kakšen pladenj vode ali lužo, na gozdnih poteh pa je prava pustolovščina preskakovanje skal, vej in potočkov,« je še dodala sogovornica.