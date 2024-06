Projekt Vrednote nas povezujejo in osrečujejo, v okviru katerega je nastala istoimenska gledališka predstava, je ena izmed številnih aktivnosti VDC Kranj, s katerimi želijo doseči premik pri potrjevanju in razumevanju odraslosti uporabnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. »Uporabniki VDC Kranj so odrasli ljudje, ki imajo kljub oviram enake vrednote in potrebe kot vsi ostali, žal pa jih družba zaradi njihove mentalne starosti in nepoznavanja še vedno obravnava kot otroke. Naš cilj je opozoriti na spoštovanje vrednot, ena od pomembnih vrednot pa je tudi spoštovanje drugačnosti,« je ob premieri povedala direktorica VDC Kranj Mirjana Česen.

S projektom se želijo predstaviti predvsem šolam in vrtcem ter s tem doseči, da bodo že mladi odraščali s spoznavanjem in sprejemanjem drugačnosti. »Želimo tudi opozoriti na krizo vrednot med mladimi in prispevati k temu, da bo okolica bolje sprejemala drugačnost, izgubljala predsodke in spoznavala, da je prav drugačnost tista, ki bogati,« je še dodala Česnova.

Komunikacijske veščine, predvsem zmožnost jezikovnega izražanja in razumevanja jezika, so pri posameznikih slabše razvite in težje delijo svoje izkušnje, zato je bil koncept predstave zasnovan tako, da lahko občinstvo predstavitev vrednot spremlja na različne načine, od pripovedovanja prek fotografij do japonske gledališke tehnike kamišibaj ter napisov na platnu. Z glasbenimi in plesnimi vložki pa je bilo poskrbljeno za emocije, s katerimi so uporabniki nagovorili prisotne.

»Sporočilo predstave je, da je vsak človek pomemben in dragocen gradnik družbe, ki temelji na spoštovanju in sprejemanju,« je povedala Česnova in dodala, da je tudi ustvarjanje stripa na temo vrednot vsem skupaj predstavljalo dodaten izziv, saj so želeli gledalca s svojimi likovnimi deli čim bolj nazorno popeljati skozi svoje vsakodnevno življenje v VDC: »Ustvarili so nekaj lastnega, neponovljivega, nekaj, kar je za njih pomembno. Ustvarjalna izkušnja je spodbudila njihova občutenja in čustva, končni izdelki pa predstavljajo dosego zastavljenega cilja projekta.«

Razstava stripov

Na otvoritvi so izpostavili tudi, da je bilo v razstavljene stripe vloženega veliko truda, vneme in umetniškega duha. »So enostavno upodobljeni, hitro berljivi ter predstavljajo odmik od abstraktnega k razumljivemu. Kot najpomembnejšo vrednoto so uporabniki izpostavili prijateljstvo,« je stripe opisala Česnova.

Varstveno-delovni center Kranj izvaja socialnovarstvene storitve za 188 uporabnikov iz 16 občin. Storitve so namenjene odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki imajo prirojeno znižano raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo.

Kot je izpostavila Česnova, so osebe s posebnimi potrebami pomemben del naše družbe, zato potrebujejo posebno pozornost in skrb. »Zavod s svojo povezovalno naravnanostjo aktivno vključuje uporabnike VDC Kranj v dejavnosti z drugimi deležniki v okolju, tako lokalno kot širše. Vzpostavlja in krepi sodelovanje z različnimi organizacijami in generacijami,« je še dejala.

Varovanci se bodo zdaj odpravili na gledališko turnejo po šolah in vrtcih. Razstava pa bo v Galeriji Mestne občine Kranj na ogled do 21. junija 2024.