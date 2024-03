Prleški podjetnik Janko Makoter je bil septembra leta 1999 umorjen med spanjem. Bojan Žalik je bil zaradi dejanja obsojen na 30-letno zaporno kazen. Bil je prvi, ki je pri nas prejel najvišjo zagroženo kazen. Ker je doslej prestal že več kot tri četrtine kazni, je smel zaprositi za pogojni odpust, za katerega je imel dobre možnosti. Novembra so mu prošnjo sicer že zavrnili, a je bil trdno odločen, da bo vztrajal vse dokler se ne prebije na prostost. Prepreko na to pot si je sedaj postavil sam. Med prostim izhodom sredi februarja je namreč fizično in psihično napadel svojo ženo, s katero sta se zaljubila in poročila med njegovim prestajanjem kazni. Tako se je po nekaj mesecih na odprtem oddelku mariborskega zapora v Rogozi zdaj znova znašel na zaprtem oddelku Dobu, kjer je preživel skoraj polovico svojega življenja. Odredili so mu prepoved približevanja, zaradi novega predkazenskega postopka pa naj bi si po poročanju časnika Večer zapravil možnost pogojnega odpusta.

Prekmurec je o svojem dejanju in življenju za zapahi v zadnjih letih večkrat spregovoril z novinarji. Povedal je, kako je v prvih letih, ki jih je v osami preživel v prvem bloku na Dobu, celo preprodajal in tudi sam užival mamila, a je na neki točki svoje življenje usmeril na pravo pot. Izobrazil se je za pomočnika kuharja, s čimer si je prislužil delo v zaporniški jedilnici, sreča pa se mu je nasmehnila tudi v zasebnem življenju – s simpatijo iz časov na prostosti sta si začela dopisovati, sčasoma sta se zaljubila in se decembra 2018 poročila. Z ženo naj bi si celo urejala hišo v okolici Lendave. Po poročanju Slovenskih Novic naj bi sredi februarja med zakoncema zavrelo prav zaradi njegovega deljenja zasebnosti v javnosti. Na njene očitke se je sprva odzval z žaljivkami, nato jo začel boksati in pretepati, z nje ga je spravil šele njen sin. »Do jutra bodo trupla,« naj bi zagrozil morilec. Žena je naslednje jutro poklicala policijo in povedala, da je bil do nje že večkrat nasilen. Po zaključeni preiskavi bodo murskosoboški policisti o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo, ki bo odločilo, ali bodo Žalika preganjali zaradi družinskega nasilja.