»Te so zadnje zame, glede na mandat, ki ga daje zakonodaja, so to moje zadnje volitve,« je dejal. »Rezultat, ki ga bodo prinesle, bo prenos dediščine na moje brate in sestre, ki bodo prišli za mano,« njegove besede povzemajo tuje tiskovne agencije.

Erdogan je od leta 2002 zmagal na več kot desetih volitvah. 70-letni politik je bil premier med letoma 2003 in 2014, odtlej pa zaseda predsedniški položaj. Nazadnje je bil za nov petletni mandat nanj izvoljen maja lani.