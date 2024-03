Ni vsega kriva narava

Alpsko smučanje ima kot športna panoga najbolj prostrana igrišča na svetu. Tekme najvišjega ranga se odvijajo na najtežjih in najatraktivnejših progah na svetu. Poškodbe so v boju za slavo in zaslužek brutalne. V tej sezoni so jih bili deležni najboljši posamezniki na svetu, če izpostavimo Mikaelo Shiffrin, Petro Vlhovo, Wendy Holdener, Aleksandra Aamodta Kildeja, Marca Schwarza, Alexisa Pinturaulta in Cypriena Sarrazina. Še bolj kot vse operacije omenjenih športnikov so v tej sezoni odmevale odpovedi tekem. Skupni imenovalec desetih terminov na devetih prizoriščih, ki so ostali brez vsaj ene tekme svetovnega pokala, je globalno segrevanje. Vse toplejše ozračje se kaže na različne načine. Nekaj stopinj višje temperature na južni strani Alp namesto sneženja povzročajo močno deževje in taljenje snega. Vremenske ujme se odražajo tudi v vse močnejšem vetru in veliki količini snežnih in dežnih padavin, zaradi katerih je izpeljava tekem s stališča varnosti nemogoča.