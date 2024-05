Met Gala, ki je znan po ekstravagantnih temah, je tudi odlična priložnost za zvezdnike, da se izrazijo skozi avantgardno modo, ki v številnih primerih premika meje. Dogodek bo danes zvečer, Vogue pa bo že četrto leto zapored v živo prenašal ekskluzivne zgodbe z rdeče preproge. Letošnji program Vogue Met Gala bodo vodile igralka Gwendoline Christie, producentka in igralka La La Anthony ter manekenka Ashley Graham, Emma Chamberlain pa bo vodila intervjuje z najpomembnejšimi gosti. Dogodek leta boste lahko spremljali izključno prek digitalnih platform Vogue ter tudi na tiktoku in youtubu. Prenos z rdeče preproge Met Gala se začne ob polnoči.

Kakšen je kodeks oblačil letošnjega Met Gala?

Letošnja tema modnega dogodka je »Sleeping Beauties: Reawakening Fashion« (po naše Trnuljčice: prebujanje mode), medtem ko je kodeks oblačil zajet v besedni zvezi »Garden of Time« (Vrt časa). Potem ko so se organizatorji na lanski slovesnosti poklonili preminulemu nemškemu oblikovalcu Karlu Lagerfeldu, se želijo letos osredotočiti na pomen ohranjanja zgodovinske mode. Met Gala bo tako skušal zajeti 400 let modne zgodovine, od angleškega steznika iz elizabetinskega obdobja 17. stoletja do kreacij 21. stoletja številnih znanih oblikovalcev, med drugimi Phillipa Lima, Stelle McCartney in Connerja Ivesa. Ob zgodovinskih kosih, ki so pravzaprav služili kot navdih, bodo razstavljeni tudi modernejši kosi, številni gostje pa bodo tako imeli priložnost, kot pove že ime oblačilnega kodeksa, svojo opravo interpretirati skozi pravljične cvetlične kreacije.

Kdo vse si lahko privošči dogodek?

Povprečna cena vstopnice za ta prestižni dogodek je okoli 47.000 evrov, da pa gostje nanj sploh lahko pridejo, mora to odobriti znana modna urednica Anna Wintour. Končni seznam znanih obrazov, ki naj bi nastopili na Met Gala, se je polnil praktično do zadnjega dne. Znano pa je, da se bo letos po rdeči preprogi prvič sprehodila zvezda filma Morilci cvetne lune Lily Gladstone. Prav tako bo današnji večer premierni za igralko iz uspešnice Medved Ayo Edebiri. Ugiba se tudi, da je Barry Keoghan,igralec, o katerem se zadnje mesece veliko govori, že dlje časa na seznamu gostov. Namreč, 31-letni zvezdnik filma Saltburn je maja lani debitiral na rdeči preprogi Met Gala, zato mnogi verjamejo, da bo tudi na letošnjem seznamu. Se pa že nekaj tednov šušlja, da bo tudi letos prišla manekenka Gisele Bündchen. Tokrat ji bo lahko družbo delal njen novi partner, ki je tudi trener in inštruktor ju-jitsuja, Joaquim Valente.

Koga bomo letos pogrešali?

Kljub donedavnim govoricam, da se bo na slavnostnem dogodku pojavila trenutno najbolj vroča ameriška pop zvezdnica, se to ne bo zgodilo. Razlog, da na letošnjem Met Gala ne bomo videli Taylor Swift, je ta, da se želi 34-letna kantavtorica osredotočiti na prihajajočo evropsko turnejo. Njen fokus so vaje in priprave na turnejo, ki se začne v Parizu le tri dni po Met Gala. Poleg nje bo modni dogodek leta izpustil Jared Leto, ameriški igralec in frontman skupine Thirty Seconds to Mars, ki nikoli ne razočara s svojo opravo. Tudi njegovo opravičilo je turneja. Za tuje medije je razkril, da se Met Gala ne bo mogel udeležiti zaradi obveznosti, povezanih z evropsko turnejo njegove skupine, pa tudi zaradi snemanja filma Tron: Ares. Jennifer Garner je ena tistih, ki so odkrito priznali, da se na tem dogodku ne nameravajo več pojaviti. Čeprav je 52-letna ameriška igralka že leta del hollywoodske elite, je Met Gala zanjo dogodek, ki ga najraje preskoči, do zdaj se ga je udeležila le enkrat. »Na Met Gala sem šla samo enkrat. Bilo je tako strašljivo, da nisem šla več in se ne nameravam vrniti,« je nekoč razkrila Garnerjeva.