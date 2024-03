Za več umetnosti v celjskih vrtcih in šolah

Mestna občina Celje je začrtala trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje več generacij. Prepričani so, da lahko z vključevanjem umetnosti, kot je obiskovanje razstav, glasbenih in likovnih delavnic ter glasbenih matinej, in izobraževanjem učiteljev ustvarijo za otroke in mladostnike spodbudno učno okolje in poskrbijo za njihov celovit razvoj.