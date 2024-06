Kurban bajram je med drugim čas, ko muslimani opravljajo eno od petih praktičnih islamskih dolžnosti, romanje na hadž. Hadž je globoko simbolično dejanje, ki odraža vero v Boga, predanost ter pomemben trenutek duhovne obnove. Prav tako je za muslimane to priložnost, da se povežejo s svojimi verskimi koreninami in se duhovno okrepijo.

Letošnje osrednje sporočilo kurban bajrama poudarja pomen družine, družinskih vrednot in posledično nedopustnosti družinskega nasilja. V Islamski skupnosti v Sloveniji ob tem poudarjajo, da romanje na hadž ni le dejanje verskega izpolnjevanja, temveč tudi priložnost za muslimane, da okrepijo svoje družinske vezi, molijo za svoje družinske člane in vse ostale ter obnovijo svojo zavezanost k družinskim in drugim vrednotam.

"V skupnosti, kjer družina igra osrednjo vlogo, je hadž tudi trenutek za razmislek o pomenu miru, spoštovanja in ljubezni znotraj družine," navajajo. Ob tem pa z obžalovanjem opozarjajo, da bo tudi ta bajram "zaznamovan z vojnami, ki divjajo in uničujejo številne družine ter odnašajo očete, matere in tudi otroke". "V teh posebnih trenutkih kurban bajrama bodo naše molitve posvečene miru in lepši prihodnosti," so zapisali.

Kurban bajram je ob ramazanskem bajramu eden najpomembnejših praznikov za muslimane.