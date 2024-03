Iris Apfel, tekstilna veteranka Bele hiše, ki je postala stoletna stilska ikona z okroglimi očali, je umrla v petek na svojem domu v Palm Beachu na Floridi. Novico je potrdila njena tiskovna predstavnica Lori Sale. Stara je bila 102. leti. »Všeč mi je veliko in drzno,« je Apfel leta 2014 napovedala prihod svojega dokumentarnega filma Iris, ki ga je režiral že pokojni Albert Maysles. Dokumentarec je bil nominiran tudi za nagrado emmy.

Naključna ikona

Samooklicana »naključna ikona«, je leta 2018 postala model za modno biblijo Vogue. Istega leta je v njenem imenu Mattel izdal srebrolaso barbie. Leta 2019 je pri 97 letih sklenila pogodbo za modeliranje pri IMG. »Sem zelo navdušena. Nikoli nisem imela pravega agenta,« je takrat povedala za Women's Wear Daily. Po predvajanju filma Iris na Netflixu je Apfel za Vanity Fair povedala: »Tako sem navdušen nad odzivom javnosti, da tega ne morem preboleti. Govorijo o meni, kot da sem izumila penicilin.« Z nenavadnimi oblekami, ledeno modrim senčilom in rubinasto rdečimi ustnicami je postala vse bolj prepoznan obraz in začela pojavljati v prvi vrsti na modnih revijah. Njena podoba v pikčasto zelenih oblekah, malinastih plaščih, turkiznih boah iz perja in z obvezno sprehajalno palica v roki se je bleščala s časopisnih stojnic. »Sem popolna deloholičarka, a niti v najbolj norih sanjah si nisem mislila, da bom pri devetdesetih postala dekle z naslovnice,« je povedala za londonski Times.

»Več je več in manj je dolgčas«

»Bistvo Apfelove umetnosti, tako kot umetnosti mnogih največjih filmskih ustvarjalcev, je umetnost montaže,« je leta 2015 zapisal The New Yorker. Ali, kot se je Apflova tudi sama večkrat izrazila: »Več je več in manj je dolgčas.« Leta 2005, 13 let po tem, ko je zapustila Old World Weavers, podjetje s tkaninami, ki ga je leta 1950 ustanovila s svojim že pred leti pokojnim možem Carlom, je rusko-ameriška upokojenka v vlogi »starlete« vstopila v svoj novi svet z več sijaja kot na Fabergéjevi pojedini. Med restavriranjem tkanin in pohištva za Belo hišo pod devetimi predsedniki, od Harryja Trumana do Billa Clintona (»Bila sem zaposlena čebela«), je Apfel pridobila še nekaj novih vzdevki od »Prve dame blaga« do »Gospa za tkanine«. Vedno pa je bil način, kako se je oblačila razlog, ki jo je pripeljal v središče pozornosti.

Zelo oboževana in okrašena Apfel je kar osem desetletij obiskovala tržnice in veleblagovnice, da je zbrala bogato kolekcijo zapestnic iz jantarja, ogromno velikih brošk, ogrlic iz kroglic, kroglic iz kuhane volne, tibetanske manšete za zapestje. Svoj prvi nakup je opravila pri 11 letih. »Iz mačje pižame sem si popravila broško,« se je spominjala Iris in dodala: »Prihranila sem 65 centov, malo sem tudi barantala.« Očitno je bila v tem zelo dobra; naslednjič ji je mama zaupala 25 dolarjev, da si je kupila obleko za velikonočno parado. »Kupila sem čudovito svileno obleko v bledi breskovi barvi, slamnik in par čevljev, ostal pa mi je še denar za kavo in kosilo,« je povedala za The Guardian.

Še vedno nosi obleko s prvega zmenka

Edinka Iris Barrel se je rodila 29. avgusta 1921 v Queensu v New Yorku. Materi ruske narodnosti, ki je bila lastnica butika in ameriškemu očetu Samuelu, ki je izhajal iz družine specialistov za steklo in ogledala. »Moja mama je bila neverjetna za svoj čas: obiskovala je pravno fakulteto in ko je zanosila z mano je morala študij prekiniti. Začela se je ukvarjati z modnimi butiki in naučila me je ogromno stvari,« je Apfel povedal za The Guardian.

Leta 1947 je na prvem zmenku s Carlom nosila črno obleko Normana Norella. »Še vedno nosim obleko, ki sem jo nosila na prvem zmenku z možem in to je bilo pred 68 leti. S svojimi oblačili pridobim veliko kilometrine,« je leta 2015 povedala za Vanity Fair. Poročila sta se 22. februarja 1948 in dve leti kasneje ustanovila podjetje. Njihove stranke so segale od ameriškega State Departmenta do Jackie Kennedy in Grete Garbo. Par nikoli ni imel otrok, o čemer je Apfel govorila tudi v filmu Iris: »Nisem želela, da bi mojega otroka vzgajala varuška. Sami vsega ne morete narediti - to je nemogoče.« Poleg tega se je do konca imenovala »najstarejša živeča najstnica na svetu«. »na tej stopnji igre sem presenečena nad svojim življenjem,« je leta 2019 povedala za The Times in dodala: »Kot bi živel v pravljici.«