V ligi ABA je do konca rednega dela ostalo še šest krogov, boj za čim boljše izhodišče pred končnico in za izpad iz tekmovanja pa bo oster. Bolj kot ne je že jasno, da si je prvo mesto zagotovila Crvena zvezda, Budućnost, Partizan in Cedevita Olimpija pa se bodo udarili za mesta od dva do štiri. Ljubljančane v 21. krogu čaka gostovanje ravno pri Partizanu. Na dnu lestvice sta na zadnjem mestu izenačena Mornar in Krka, a so Novomeščani zaradi boljšega izkupička v medsebojnih obračunih v prednosti. Jutri jih čaka obračun, ki ga je trener Gašper Okorn gotovo dvojno podčrtal v koledarju. V goste namreč prihaja Mega, ki je realno premagljiv nasprotnik.

Medtem ko je letošnja sezona Cedevite Olimpije klavrna in je moral zaradi slabih rezultatov in dela predčasno trenersko mesto zapustiti Simone Pianigiani, ki ga je nadomestil Zoran Martić, se zmajem obeta svetlejša prihodnost. Obstoječi in novi sponzorji naj bi po naših informacijah poskrbeli za dvig proračuna, k temu naj bi se zavezal tudi predsednik Emil Tedeschi. Ljubljančani naj bi tako že v prihodnji sezoni sestavili precej kakovostnejšo zasedbo od letošnje, kar potrjujejo tudi namigovanja srbskih medijev, da je glavni kandidat za mesto glavnega trenerja Zvezdan Mitrović. Izvrsten črnogorski strokovnjak dobro pozna razmere v ligi ABA, ob tem pa je bil uspešen tudi že v evropskem pokalu, ko je v evroligo popeljal Monaco, med drugim pa je deloval pri Budućnosti, Asvelu in nazadnje Galatasarayu, kjer so ga odpustili zaradi spora z navijači. Preizkusil se je tudi že v vlogi selektorja, ko je vodil črnogorsko reprezentanco.

Med reprezentančnim premorom so pri Olimpiji pozdravili številne poškodbe, z izjemo Luke Ščuke, ki si je na polfinalni tekmi pokala proti Heliosu zlomil roko, zato optimistični pričakujejo gostovanje v Beogradu. »V glavnem smo tekmovalni premor preživeli tako, da smo skušali pozdraviti poškodbe. Nekaj igralcev se na parket vrača po daljšem odmoru. V zadnjem tednu smo trenirali dokaj normalno, nekaj dni tudi v popolni sestavi. Razen Luke Ščuke so se vsi vrnili na treninge, a kot sem že omenil, so bili določeni odsotni daljše obdobje, zato je za zdaj še vprašanje, v kakšni formi so,« je stanje ocenil trener Olimpije Zoran Martić in dodal še nekaj besed o Partizanu. »Partizan je, še posebej v Beogradu in po odlični predstavi na četrtkovi evroligaški preizkušnji, zelo zahteven tekmec. Zagotovo bodo močno motivirani, imeli so tudi dovolj časa, da se pripravijo na nas. Nedeljska tekma je za nas velik izziv in želim si, da jo odigramo pametno in potrpežljivo.«

Pametne in potrpežljive igre proti Megi si želi tudi trener Krke Gašper Okorn. »Vemo, kaj nas čaka na naslednjih šestih tekmah. Smo optimistični in pozitivni in že proti Megi bomo naredili vse, da pridemo do zmage. Tudi na tekmah po nedeljski bo podobno, realno na uspeh težko računamo le na gostovanju v Beogradu pri Crveni zvezdi. Pripravljeni smo na prihajajoči mesec in prepričani smo, da lahko obstanemo v ligi ABA.«

Liga ABA, 21. krog: Zadar – Split sinoči, danes ob 19. uri: FMP – Borac, nedelja ob 17. uri: Krka – Mega, ob 18.45: Partizan – Olimpija, ob 21. uri: Mornar – C. zvezda, ponedeljek ob 19. uri: Budućnost – Igokea, torek ob 19. uri: Cibona – S. centar.