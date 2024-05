Zapisali so, da so od sprehajalca prejeli sporočilo, da je med sprehodom ob Dravi v nedeljo v gnezdu v Melju videl sedem mladičev in eno jajce v gnezdu. V ponedeljek pa ni bilo nobenega mladiča več.

Po razgovoru s prostovoljkami, ki skrbijo za labode, so izvedeli, da naj bi čez noč izginilo vseh sedem mladičkov. Ji je bilo pa že včeraj sumljivo, da sta bila labodja starša zelo daleč stran od gnezda, kamor tri dni starih mladičev gotovo ne bi peljala, so zapisali v objavi.

»Danes pa je druga prostovoljka opazila mlajšega moškega pri gnezdu pri Mariboxu, ki se je smukal okoli gnezda, s prazno vrečo v roki, ko je videl, da prihaja prostovoljka, se je obrnil in odšel v avto, še nekaj časa jo je opazoval iz avtomobila in ko je videl, da prostovoljka ne bo odšla, odpeljal s parkirišča,« so še zapisali.