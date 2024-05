»Ljubica naša, danes bi morala upihniti drugo svečko. A nam niso dopustili take sreče. A dokler bomo živi mi, boš živela tudi ti. Najraje te imamo. Deda Laza, ati in mama,« je na facebooku zapisala Dankina mama Ivana Ilić in s tem pod objavo sprožila plaz srce parajočih komentarjev. Pisali so: Srčica, pogrešamo te; Našega angela ni več; O, bog, pomagaj tem staršem; Naj te čuvajo angeli.

Oglasil se je tudi dekličin oče Miloš: »Danes bi morali upihniti svečki za tvoj drugi rojstni dan. A so nam zlobne pošasti to preprečile. Bog naj jim oprosti, on jim bo tudi sodil. Najraje te imamo.«

Mala Danka je z dvorišča družinske počitniške hiške v Banjskem Polju izginila 26. marca. Iskalo jo je na stotine, če ne celo na tisoče policistov, gasilcev, prostovoljcev, domačih. Dva dni zatem so iskanje prekinili, še nekaj dni kasneje so aretirali komunalna delavca Srdjana Jankovića in Dejana Dragijevića, ki naj bi jo le nekaj minut zatem, ko je odtavala izpred hiše, povozila s službenim avtom. Vrgla sta jo v prtljažnik, da bi se je znebila, a se je deklica na poti na deponijo zbudila. Takrat jo je Dragijević (zakaj, še vedno ni znano) zadavil z golimi rokami, kar je sam tudi priznal. Truplo sta odvrgla na deponiji, dva dni kasneje pa naj bi ga od tam na neko drugo lokacijo prestavila brat in oče Dragijevića. A nihče ne ve, kam, oziroma tega nočejo razkriti. Glavna osumljenca ostajata v priporu, prav tako Dragijevićev oče, brat pa je umrl v policijskem pridržanju. Sprva je bilo rečeno, da mu je odpovedalo srce, poročilo sodnega izvedenca pa je pokazalo, da so bile na truplu modrice in druge sledi nasilja.

V večtedenski akciji, v kateri so prečesali bližnjo in daljno okolico trupla male Danke še niso našli. Akcija je vse manj intenzivna, na terenu je vse manj ljudi. Oblasti sicer obljubljajo, da je ne bodo nikoli nehali iskati.