Četrta,190 kilometrov dolga, etapa od Aqui Termeja do Andore se je pričakovano končala s ciljnim sprintom glavnine, ki ga je dobil Jonathan Milan (Lidl-Trek). Še naprej vodilni v skupnem seštevku 107. kolesarske dirke po Italiji ostaja Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki tokrat ni poskušal z napadanjem in pridobivanjem novih sekund. S tem je nekako uresničil tudi željo velikega tekmeca, za vse skupaj pa je delno kriva tudi Mendarodna kolesarska zveza (UCI).

»Sine, dobro je. Zabaval si se, kaj pa, če bi jutri imeli malo bolj miren dan?« je prvega kolesarja preko družbenih omrežij večer po tretji etapi pozval Geraint Thomas. Da sta Valižan in Slovenec v zelo dobrih odnosih se je videlo po reakciji skoraj trinajst let mlajšega kolesarja. »Jutri gremo na polno že od začetka,« mu je odvrnil Tadej Pogačar, ki pa danes na cesti ni bil razpoložen. Njegovo napadalnost so pokvarili kar pri UCI. »Organizator mi je tudi tokrat dodelil rožnate hlače. Meni so bile zelo všeč in bile so super hitre. Sledil je klic UCI, ki je prepovedal njihovo uporabo. Ne vem, kaj lahko povem, a brez 'hitre' opreme, ni napadalnega Tadeja,« se je na račun opreme, ko je moral nastopati v črnih hlačah svoje ekipe, šalil slovenski šampion. Njegova rožnato-vijolična oprema je namreč na tretji etapi dvignila ogromno prahu, saj se hlače niso povsem barvno uskladile z majico in so bile preveč podobe barvi majice najboljšega sprinterja. Organizatorji so tovrstne hlače izbrali zaradi želje po spominu na tragično nesrečo nogometnega kluba Torino pred 75 leti, saj so prve letošnje etape Gira potekale po regiji Piemonte, od koder klub prihaja.

Kolesar iz Klanca pri Komendi je nato na dirki držal svojo besedo in se ves čas varno zadrževal v glavnini. Najvidnejša vloga je tako danes pripadla Janu Traniku (Visma-Lease a Bike), ki se je znova prelevil v strojevodjo glavnine ter jo preko skoraj cele etape popeljal do ciljnega sprinta. Tega je po odličnem delu ekipe dobil Jonathan Milan. »Zelo čustven dan zame, saj sta me na cilju spremljala tudi starša. Hvala celi ekipi,« je bil vesel 23-letni Italijan, ki je svojo prvi zmago na Giru slavil točno leto dni pred tem, ko je lani dobil drugi etapo italijanske pentlje.

Jutri kolesarje čaka nova pretežno ravninska etapa. Tadej Pogačar bo še en dan več preživel v rožnatem, ponuja pa se tudi nova priložnost za Luko Mezgeca (Jayco-AlUla), da s svojim sprinterskim kapetanom Calebom Ewanom bolje napadeta etapno zmago.

Giro v številkah 4. etapa, Acqui Terme–Andora (190 km): 1. Milan (Ita, Lidl-Trek) 4,16:03, 2. Groves (Avstral, Alpecin-Deceuninck), 3. Bauhaus (Nem, Bahrain-Victorious), 4. Kooij (Niz, Visma-Lease a Bike), 5. Merlier (Bel, Soudal-Quick Step), 30. Pogačar UAE Emirates), 79. Mezgec (Jayco-AlUla) - vsi isti čas, 168. Tratnik (Visma-Lease a Bike) + 4:02, 169. Novak (vsi Slo,UAE Emirates) + 4:47. Skupno (4/21): 1.Pogačar 15,19:05, 2. Thomas (VB, Ineos Grenadiers) + 0:46, 3. Martinez (Kol, Bora-hansgrohe) + 0:47, 4. Uijtdebroeks (Bel, Visma-Lease a Bike) + 0:55, 5. Rubio (Kol, Movistar) + 0:56, 36. Tratnik + 6:51, 69. Novak + 20:29, 139. Mezgec + 39:43.