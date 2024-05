Zdaj 40-letni Schmid je bogato igralsko kariero končal februarja letos. Legendarni igralec je rekorder Švice po številu nastopov za reprezentanco (221 tekem) in doseženih golov (1113; 19. mesto na svetovni lestvici vseh časov), po »poklicu« srednji zunanji pa je v 20-letni klubski karieri igral za tri švicarske klube (Grasshopper, Amicitia, Kriens-Luzern) ter po enega danskega (Bjerringbro-Silkeborg) in kar 12 let za nemškega (Rhein Neckar-Löwen, od 2010 do 2022). Zadnji dve sezoni je bil član prvoligaša Kriens-Luzern in ga lani pripeljal do prve lovorike – švicarski pokal – v klubski zgodovini, pred tremi meseci pa se je odločil za igralsko upokojitev.

A nato je najboljši rokometaš v švicarski zgodovini poskrbel za veliko presenečenje. Potem ko je Švica na januarskem evropskem prvenstvu v Nemčiji osvojila šele 21. mesto med 24 reprezentancami, je selektor Michael Suter »dobil nogo«. Na Euru je igral tudi Schmid, takoj nato pa je končal kariero. Čeprav Schmid do takrat ni imel nobenih trenerskih izkušenj, se je švicarska zveza nepričakovano odločila, da mu zaupa selektorsko vlogo. »To je tudi zame veliko presenečenje, sočasno pa velika čast, privilegij in obveznost. Upam, da bom upravičil zaupanje,« je dejal Andy Schmid, za katerega je bilo predvideno, da bo selektor postal šele 1. julija letos. A bo rojake vodil že v dodatnih kvalifikacijah za SP 2025 na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, jutri v Kopru pa bo proti Sloveniji tudi uradno debitiral kot selektor svoje domovine.

Za negativno presenečenje pa je poskrbel švicarski vratar Nikola Portner, član aktualnega evropskega prvaka Magdeburga. V Lyonu v Franciji rojeni sin zdaj že pokojnega Zlatka Portnerja, legendarnega rokometaša in reprezentanta nekdanje Jugoslavije, s katero je osvojil zlato kolajno na SP 1986 v Švici in bron na OI 1988 v Seulu, je prejšnji mesec padel na dopinški kontroli. Po pozitivnem testu A zaradi uživanja nevarne droge metamfetamin (znane pod imenom Crystal Meth) je pred dnevi padel tudi na testu B, kar je pomenilo takojšnji suspenz.

»Šokiran sem. Obvestili so me, da sta testa pokazala rezultat, ki odstopa od norm, zato so sprožili postopek proti meni. A naredil bom vse, kar je v moji moči, da dokažem, da nisem prekršil nobenega protidopinškega predpisa in da sem vedno deloval v skladu s športnimi vrednotami. In tako bom nadaljeval tudi v prihodnje,« je na družbenih omrežjih zapisal 30-letni Nikola Portner, ki je bil v minuli sezoni eden najzaslužnejših, da je Magdeburg postal prvak Evrope. Vratar, ki je v Magdeburg prišel leta 2022 iz francoskega Chamberyja, je začasno suspendiran in ne sme nastopati v nobenem uradnem tekmovanju doma in v tujini, prav tako ima tudi prepoved sodelovanja na treningih kluba in reprezentance do končne odločitve v disciplinskem postopku.

Kriminalisti med preiskavo Portnerjevega doma niso našli nobenih prepovedanih substanc, prav tako ne dokazov o kršenju protidopinških pravil. Toda po (ne)uradnih informacijah 194 centimetrov visokemu švicarskemu reprezentantu grozi večletna prepoved igranja rokometa, v najslabšem primeru dolga kar štiri leta. Portner ima čas za svojo uradno izjavo, ki jo že pripravlja s pomočjo odvetnikov, do sredine tega meseca, potem pa bo njegova nadaljnja usoda v rokah protidopinške komisije nemške rokometne zveze. Ta bo po njegovi uradni izjavi začela disciplinski postopek in mu na koncu določila kazen.