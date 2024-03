Sedaj je točno dve leti od obsežnega okupacijskega vojaškega napada Rusije na vzhodni del Ukrajine in na Kijev, ko so Rusi šli bolj na vojaški sprehod po Ukrajini kot pa v resno vojno, saj niso pričakovali tako resnega odpora in organizirane obrambe Ukrajine glede na okupacijo Krima leta 2014, ko so ruski vojaki na presenečenje vseh brez izstreljenega naboja prevzeli oblast nad tem polotokom Ukrajine. Rusi so pred dvema letoma podcenili ameriško in nasploh Natovo vpletenost v pripravo Ukrajine, še posebej vojaško, na vojno z Rusijo. Pred več meseci sem v prispevku Gospodarji vojne v Dnevniku napovedal: »Samo vprašanje časa je, kdaj bodo natovske enote (z Američani ali brez) vkorakale v Ukrajino kot mirovniki ali kot napadalci in spopadi z rusko vojsko bodo neizogibni, samo zaradi tega, ker so Američani gospodarji Evrope, v tej vojni pa umirajo Evropejci, Slovani.«

Američani za to njihovo nadaljevanje vojne z Rusijo na račun umiranja Ukrajincev in uničevanja Evrope sedaj pospešeno medijsko napihujejo in strašijo po Evropi, da bodo Rusi zdaj zdaj napadli evropske države od Baltika do Črnega morja. Bejžte, Rusi grejo. Putin in Rusija sta že zgolj z vojno v Ukrajini dejansko na veliki preizkušnji, kako sploh obstati in preživeti to rusko avanturo v Ukrajini. Putin in Rusija nimata nobenih ambicij, kaj šele potrebe po napadanju bilo katere evropske države, to paniko in strahove širijo samo ZDA in Britanci, da bi medijsko, psihološko pripravili Evropo, da ne samo z denarjem in z orožjem vzdržuje ameriško odločenost slabitve in uničevanja Rusije v Ukrajini, ampak da mora Nato preventivno vstopiti z vojsko v zahodni del Ukrajine do Dnepra, da bi preprečili popoln poraz Ukrajine in s tem tudi izgubo Odese, pomembnega pristanišča za Američane v Črnem morju. Po ameriškem ukazu je sedanja francoska najava vstopa natovske vojske v Ukrajino samo psihološka priprava Evrope na širitev vojne z Rusijo v Evropi tudi na neposreden način, ne samo z orožjem, denarjem in z vojaškim usposabljanjem Ukrajincev v natovskih državah.

Vse to je dokaz, da so ZDA absolutni gospodar Evrope, še posebej preko totalitarne organizacije Nato, v kateri odločajo samo Američani. Z nami v Evropi delajo, kar hočejo. Ameriški strateški cilj je podrediti si tudi Rusijo, jo oskubiti, ne samo vse druge države v Evropi. In kar je najbolj paradoksalno, da Američani brez pardona, in to javno, uporabljajo nas Evropejce za uničevanje Evrope in Rusije tudi z našim umiranjem v vojni z Rusi. In temu se mi Evropejci nismo zmožni upreti, samo slepo sledimo brezkompromisnim Američanom v njihovi imperialistični in nasilni politiki po svetu. Nekatere države so se že oglasile, da ne bodo poslale vojakov v Ukrajino. Nazadnje bodo tja odšli vsi tisti, za katere se bodo odločili Američani. Brez dileme. Odločajo gospodarji Američani.

Anton Peinkiher, Ljubljana