Obenem bodo zdravniki na URI Soča še naprej obravnavali vse skupine prebivalstva, predvidene kot nujne izjeme v času stavke, tudi v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami, so poudarili pri inštitutu.

Na ministrstvu za zdravje so namreč v petek inštitutu poslali dopis s stališči do obravnave pacientov v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami, ki preglede potrebujejo za vozniška dovoljenja. Vodstvo inštituta je z dopisom seznanilo stavkovni odbor zdravnikov.

V nedeljo so nato z ministrstva za zdravje posredovali sporočilo za javnost, v katerem so izrazili prepričanje, da je opravljanje zdravniških pregledov za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja invalidov storitev, ki je kljub zdravniški stavki nikakor ni upravičeno omejevati.

»Ker opravljanje zdravniških pregledov za izdajo oziroma podaljšanje vozniških dovoljenj invalidov v skladu z zakonodajo ne sodi med storitve, ki se kljub stavki izvajajo, in ker omenjeni dopis in sporočilo za javnost nista zavezujoča pravna podlaga, se ti pacienti do nadaljnjega ne bodo obravnavali,« so poudarili na URI Soča.

V primeru, da se bodo pravne podlage z zavezujočim pravnim učinkom pristojnih institucij za to skupino pacientov spremenile, bodo takoj nadaljevali z njihovimi obravnavami, so napovedali.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež je po današnji seji vlade ponovil, da je stališče ministrstva jasno - stavka je legitimna pravica vsakega posameznika, vendar v nobenem primeru ne sme iti na škodo najranljivejših. Napovedal je, da bodo nadaljnji ukrepi ministrstva "šli v smeri zaščite najranljivejših". Ukrepe naj bi sprejeli v roku nekaj dni, je dejal.

Da zaradi zdravniške stavke ne deluje ambulanta za voznike na URI Soča, je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije opozoril prejšnji torek. V petek je k zagotovitvi delovanja edine tovrstne ambulante v državi pozval tudi zagovornik načela enakosti.