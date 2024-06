Solate so lahko pravi dolgčas, lahko pa so prava poslastica. Seveda so tu solate, ki so super kot priloga, so pa tu tudi solate, ki so odličen samostojen obrok. A le, če jih pametno sestavite. Potrebujete nekaj beljakovin, nekaj ogljikovih hidratov, nekaj pravih maščob in še nekaj same zelenjave. In še najpomembnejše: pravi preliv. Nikoli, nikoli, nikoli ne podcenjujte pravega preliva. Če je ta švoh, je tudi celotna solata švoh. Pravi solatni preliv vsebuje nekaj maščob, nekaj kisline, sol in dodatke v obliki začimb, dišavnic in drugih malenkosti. Današnja solata ima čisto vse, kar potrebuje popoln obrok!

Da bo priprava še enostavnejša, pa še nekaj dejstev o tej solati:

Namesto motovilca lahko uporabite tudi katero drugo solato, na primer rukolo, špinačo, spomladansko mešanico solat in tudi čisto navadno kristalko. Namesto bučnih semen lahko uporabite tudi katere koli druge oreščke. Namesto mocarele lahko uporabite tudi feto. Solato lahko pripravite vnaprej in odnesete s seboj v službo, šolo, izlet, piknik … Najboljše, da je preliv shranjen ločeno in da ga prelijete prek solate tik pred postrežbo.

Ta solata je predvsem zaradi čičerike in mocarele bogata in nasitna in če poleg pojeste še kos (polnozrnatega) kruha, bo lakota potrkala na vrata šele čez dobre tri ure.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za preliv:

4 žlice olivnega olja

30 ml vode

2 žlici belega vinskega kisa

2 žlice limoninega soka

1/2 žličke soli

1/2 žličke origana

1/2 žličke bazilike

1/2 žličke česna

1 šopek peteršilja

1/8 žličke popra

Ostale sestavine:

2 pesti motovilca ali drugega zelenja po izbiri

1 pločevinka kuhanih vloženih artičok

1 pločevinka kuhane vložene čičerike

4 kosi sušenega in v olje vloženega paradižnika

1 žlica bučnih semen

10 kroglic mocarele ali 1/3 paketka feta sira

PRIPRAVA

Skupaj zmiksajte olje, peteršilj, česen, origano, baziliko, sol, poper, vinski kis, limonin sok in vodo.

Motovilec operite in osušite, čičeriko splahnite in odcedite, artičoke pa le odcedite in po potrebi narežite na pol. Mocarelice narežite na polovičke, paradižnik pa na rezinice.

V skledo položite sestavine, jih prelijte s prelivom in nežno premešajte.

Solato razdelite na porcije in takoj postrezite.

Vse sestavine in preliv lahko pripravite vnaprej in hranite v hladilniku. Pozor, preliv hranite ločeno in solato prelijte tik pred postrežbo. V hladilniku prepripravljena solata lahko čaka tri dni.