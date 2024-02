»Po preverjanju smo ugotovili, da je v mesecu maju 2023 na Inštitutu za patologijo medicinske fakultete prišlo do napake pri procesiranju vzorca prostate in postavitve napačne diagnoze raka pri bolniku, ki je bil sicer v UKC-ju Ljubljana obravnavan zaradi suma na rak prostate. Na osnovi napačnega patološkega izvida ter kliničnih okoliščin in slikovnih izvidov je bil v UKC-ju Ljubljana izveden za tovrstno diagnozo indiciran kirurški poseg, ki je bil sicer obsežnejši, kakor bi bil v primeru negativnega patohistološkega izvida. Tudi sicer bi bil pri pacientu indiciran operativni poseg. Pacient je po operaciji okreval v skladu s pričakovanji,« so za MMC RTVSLO sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra.

Na vprašanje, ali so bolnika o napaki obvestili in kako so ukrepali, so iz UKC-ja Odgovorili, da jih je Inštitut za patologijo medicinske fakultete, »ko so po že opravljeni operaciji in rutinskem pregledu odstranjene prostate posumili na napako pri procesiranju«, o tem obvestil. »Izveden je bil varnostni pogovor vodstva Urološke klinike in Inštituta za patologijo medicinske fakultete, na katerem so primer analizirali in sprejeli določene korektivne ukrepe. O rezultatu analize smo v UKC-ju Ljubljana tudi takoj obvestili pacienta, ki nadaljuje zdravljenje v Urološki ambulanti UKC-ja Ljubljana,« so dodali.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marjan Pintar pravi, da o napaki urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ni bil obveščen, čeprav bi ga moral izvajalec zdravstvenih storitev obvestiti v 48 urah po dogodku. Pintar je danes govoril s predstojnikom inštituta za patologijo, ki ga je prosil predvsem za pojasnila o obveščanju o napaki.

»Napake pri zdravljenju se dogajajo v vseh sistemih in se dogajajo vedno,« je dejal sekretar. Kot dodaja, je smisel ki ga izpostavljajo na ministrstvu, to, da se napake pravočasno prijavijo, da se ti primeri analizirajo in da do napak prihaja čim redkeje.

Izjava za medije Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani o napačni diagnozi raka prostate je napovedana ob 16. uri, so sporočili s fakultete.