Vsak slovenski ljubitelj kolesarstva se še kako dobro spominja sobote, 27. maja 2023. Odločilni gorski kronometer s ciljem tik ob slovenski državni meji na romarskem vzponu Svete Višarje. Več deset tisoč ljudi je do etapne zmage in zgodovinskega trenutka popeljalo slovenskega nacionalnega šampiona Primoža Rogliča, ki je po vožnji za kolesarske zgodovinske knjige prišel do etapne zmage in v skupnem seštevku za 14 sekund prehitel Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers) ter si nadel rožnato majico. Naslednji dan je kot prvi Slovenec v Rimu visoko v zrak dvignil slavni neskočni pokal (Trofeo Senza Fine). Zasavski orel je po koncu sezone nizozemsko moštvo Visma-Lease a Bike zamenjal za nemško Bora-Hansgrohe z le enim ciljem – osvojiti si želi dirko po Franciji.

Pri 34 letih Zasavec ničesar ne prepušča naključju in izpušča letošnjo dirko, kar pa ne pomeni, da Slovenija ne bo imela favorita za končno zmago. Ravno nasprotno. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je z naskokom prvi favorit dirke in vse drugo kot njegova zmaga bi bilo veliko presenečenje. »Sedaj sem tega pritiska favorita že dobro navajen. Kjerkoli dirkam, sem favorit, a zmaga ni samoumevna. Tritedenske dirke so dolge in marsikaj se lahko zgodi. Treba bo biti pozoren vseskozi,« je na včerajšnjem druženju sedmo silo, ki je prepričana v zmago prvega kolesarja sveta, miril ​Tadej Pogačar.

V mislih je tudi Tour

​Najboljši kolesar sveta, ki ima letos na svojem računu že sedem zmag in vozi za daleč najuspešnejšo ekipo te sezone, bo na Giru lovil številne zgodovinske dosežke, a se z njimi ne obremenjuje. »Ne bi se branil rožnate majice že prvi dan. Ampak nisem tako nor, da bi jo nosil od starta do cilja. V mojih mislih je tudi, kako priti do konca čim bolj spočit, saj kasneje sledi še dirka po Franciji,« je vsaj verbalno ovrgel možnost, da bi na dirki vodil od starta do cilja. Pogačarju se namreč že jutri ponuja priložnost za etapno zmago, saj so organizatorji kratko etapo s ciljem v Torinu popestrili z pestrim zaključkom.

Druga vroča tema s katero se kolesar iz Klanca pri Komendi sooča na vsakem koraku, je ta, da lahko postane prvi kolesar po legendarnem Italijanu Marcu Pantaniju, ki je zadnji leta 1998 v istem letu zmagal na Giru in Touru. »Najprej Giro, šele potem se bomo lahko pogovarjali naprej,« se ne pušča motiti pred dirko. Tadej Pogačar bo pri 25 letih nastopil sploh na svoji prvi dirki po Italiji in na svoji šesti tritedenski dirki v karieri. Zanimivo je, da med kolesarskimi strokovnjaki ne spada med specialiste za grand toure, čeprav na svojih dosedanjih petih dirkah še ni bil slabši kot tretji. Kariero je začel s tretjim mestom na Vuelti 2019, nato je dvakrat osvojil sloviti Tour, v zadnjih dveh sezonah pa je bil v Franciji drugi. »Mislim, da je pravi trenutek za moj prvi nastop na Giru. V Italiji sem veliko dirkal v svojih mladih letih in Giro je imel vedno posebno mesto v mojem srcu,« je pomen dirke, kjer se sam najbolj veseli kraljeve 15. etape s ciljem v Livignu, obrazložil Tadej Pogačar.

Tratnik upa, da je zanj konec smole

Kolesar s tarčo na hrbtu ne bo edini Slovenec na dirki. Slovensko bo na cesti lahko spregovoril s tremi sogovorci. Seveda bo največ časa preživel z Domnom Novakom, ki bo eden izmed njegovih glavnih pomočnikov. »Vedno na tritedenskih dirkah kdaj ostaneš sam, a imamo močno zasedbo,« je Pogačar zavrnil očitke, da UAE Emirates na Giro ni prišla z najmočnejšo postavo.

Na Giro se po šestih letih premora vrača najbolj izkušeni slovenski profesionalec Luka Mezgec (Jayco-AlUla). 35-letni Kranjčan je pred desetimi leti v Trstu z etapno zmago začel slovensko kolesarsko pravljico, ki traja še danes. Sprva nastopa na italijanski dirki ni imel predvidenega, ekipa ga je poklicala v zadnjem trenutku. »Sprva nisem vedel, kaj naj si mislim o vpoklicu. Sedaj sem to vzel za popestritev, da ne poteka vse po ustaljenem protokolu, ki sem ga imel v zadnjih letih,« se nenadejanega nastopa veseli ​Luka Mezgec.

​Veliko pričakovanj ima na svoji najljubši dirki tudi Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike). Idrijčan je svojo največjo etapno zmago slavil pred štirimi leti, leta 2021 pa je bil drugi na etapi s ciljem na Zoncolanu, nato pa v deželi testenin in pice ni imel več sreče. Predlani je padel v prvi etapi in odstopil sredi tretje, lani se je huje poškodoval tik pred samim začetkom, ko je bil že na prizorišču dirke. »Upam, da je smola z Girom zaključena in bom imel letos več sreče,« je ​Jan Tratnik zapisal na družbenih omrežjih. Član ekipe, ki se je lani podpisala pod zmage na vseh treh tritedenskih dirkah, ima visoke osebne cilje. Zaradi številnih menjav in poškodb v ekipi bodo Nizozemci lovili predvsem etapne zmage in ne računajo na skupno uvrstitev. »Še dobro, da se dobro razumem s Tadejem. Na startu etape mu bom namignil, kdaj se počutim dobro. Le upamo lahko, da bo pustil tudi kaj za nas,« tudi Jan Tratnik ne beži od dejstva, da je njegov rojak prvi favorit dirke ter da so uspehi ostalih odvisni od njegovega načina pristopa do posamezne etape. Tako Tratnik kot tudi Mezgec imata poleti namen delati družbo Pogačarju in Rogliču na dirki po Franciji.

