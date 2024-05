V prostorih PGD Begunje je potekalo srečanje krajanov, ki sicer ni bilo organizirano kot uradni zbor krajanov, temveč je sodelujočim omogočilo pridobitev pojasnil vodilnih v Elanu ter predstavnikov občine Radovljica o nameravani širitvi podjetja. Krajane je zanimalo predvsem vprašanje širjenja parkirišč, širjenje proizvodnje ter kako je z negativnimi vplivi proizvodnje, kot sta hrup in smrad.

Podpredsednik skupine Elan Leon Korošec je pojasnil, da je problematika parkirišč v Elanu stara že več kot 40 let, direktorica Elanove divizije kompozitov Polona Zrimec pa je dejala, da se Elan lahko širi le proti zahodu, torej čez cesto. Tam so trenutno kmetijske površine, ki pa so po besedah radovljiškega župana Cirila Globočnika zazidljive. Elan zemljišč še ni kupil, imajo pa namen tam urediti asfaltirano parkirišče, zasadili bi tudi drevesa.

Korošec je krajanom dejal, da so v Elanu ponosni na to, od kod izhajajo, da pa z vsakim uspehom pridejo tudi ambicije in izzivi. Ob tem želijo biti dober delodajalec in zgleden član lokalne skupnosti. Izpostavil je, da so z leta 2021 na 2022 zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida za skoraj 60 odstotkov.

Na srečanju sodelujoči krajani so kljub temu izpostavili primere smradu, ki se občasno širi iz podjetja, in izrazili zaskrbljenost nad izpuhi iz proizvodnje, prav tako se jim širitev parkirišča čez cesto ne zdi dobra rešitev.

Pritožbe obravnavajo

Glede hrupa v večernih urah se je na naše uredništvo obrnila tudi ena od tamkajšnjih krajank. »Občasno se zgodi, da nas kdo od sosedov obvesti o motečih zvokih ali povečanem hrupu. Vzpostavljen imamo sistem obravnave takih pritožb, pri čemer vedno najprej preverimo, kaj bi bil lahko vzrok oziroma izvor hrupa. Če gre za enkratni dogodek, vzrok odpravimo, če pa gre za stalen del tehnološkega procesa, poskušamo uvesti spremembe, ki motnjo omilijo. V vsakem primeru sosede obvestimo o stanju in sprejetih ukrepih,« so nam odgovorili v Elanu.

Elan na tem mestu sicer deluje že od leta 1945. V vseh teh skoraj 80 letih je zamenjal več lastnikov, ki so imeli z njim različne načrte. Z novimi lastniki Elan raste, veliko se vlaga v proizvodnjo in trajnost, primanjkuje pa mu prostora. Tako Elan v zadnjih letih najema skladiščne prostore in druge kapacitete na Zgoši, Jesenicah in v Kranju.

»Sedanji lastniki so res dobri lastniki. Vse, kar Elan zasluži, se vrača nazaj v širitev proizvodnje in novo tehnologijo,« je na srečanju krajanov dejala Zrimčeva. Predlagala je, da bi krajani obiskali Elan, kjer bi jim pokazali, kakšne materiale in tehnike uporabljajo, da jim ne bi bilo treba skrbeti zaradi izpustov. Omogočili bi jim tudi dostop do rezultatov monitoringa, ki ga podjetje redno izvaja. Ker so krajani imeli še nekaj vprašanj, ki na srečanju niso prišla na vrsto, so jih organizatorji pozvali, naj jih pošljejo na elektronski naslov krajevne skupnosti, nato bodo zbrali odgovore pristojnih in jih objavili na novi spletni strani.