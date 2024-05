Na prvomajsko kresovanje ali na protest?

Ob prazniku dela so po Sloveniji potekala številna tradicionalna prvomajska kresovanja in delavska srečanja, kjer so sindikalisti družno poudarjali, da je pridobljene delavske pravice treba negovati, se zanje boriti in jih braniti. Priložnostnih srečanj se je v razposajenem razpoloženju udeležilo na tisoče ljudi. Ljubljanski protest, na katerem so zlasti mladi opozarjali na vedno slabše delovne in življenjske razmere ter dejstvo, da imajo delavci vsako leto manj razlogov za praznovanje, saj prekarno delo in revščina naraščata, pa je pritegnil le nekaj sto ljudi.