Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je v začetku meseca med zaposlenimi v ljubljanskih javnih vrtcih začel zbiranje podpisov pod peticijo Za ohranitev kakovostnih samostojnih javnih vrtcev v Ljubljani!, s katero želijo preprečiti združitev zdajšnjih 23 samostojnih javnih vrtcev na območju Mestne občine Ljubljana (Mol). Občina namerava vrtce združiti v »megavrtec« z več kot 2600 zaposlenimi in več kot 13.000 vključenimi otroki.

70 odstotkov zaposlenih je peticijo podpisalo. Pri Sviz so opozorili, da so v nekaterih vrtcih zaznali pritiske proti podpisu. Zato menijo, da je proti podpisu še veliko več zaposlenih v vrtcih, a si niso upali podpisati peticije. Povedali so, da je odstotek vseeno izredno visok in jasno kaže, da se zaposleni z ravnanjem občine ne strinjajo.

Ob tem so pri Sviz dodali, da so ravnateljice, ki so sicer v večini podpisale strinjanje z združitvijo vrtcev, svoj podpis tedaj izdale v strahu. Glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj je ob tem izpostavil, da je že samo zbiranje podpisov ravnateljic s strani občine pred zaključkom javne razprave, znak pomanjkanja demokratičnosti. Štrukelj ocenjuje tudi, da postopek kaže na to, da v ospredju združitve niso zgolj ekonomski interesi, temveč tudi vzpostavljanje lažjega menedžerskega nadzora nad delovanji vrtcev. Štrukelj pričakuje, da bo delovanje ljubljanskih vrtcev potekalo izrazito totalitarno. Županu Jankoviću pa očita, da ne deluje v duhu socialnega partnerstva. Štrukelj se ob tem sprajuše še, ali ima sploh smisel hoditi k županu na sestanek v sredo glede združitve vrtcev.