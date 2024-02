Čeprav po dveh tretjinah letošnjega svetovnega pokala nihče iz slovenske biatlonske reprezentance še ni stal na stopničkah za zmagovalce, najboljša posamična uvrstitev je bila peto mesto Jakova Faka v Oberhofu, so cilji reprezentance pred svetovnim prvenstvom na Češkem postavljeni visoko.

»Zadovoljili nas bodo eno od prvih treh mest v moški in ženski konkurenci ter uvrstitve do petnajstega mesta. V štafetnih preizkušnjah bomo zadovoljni, če bomo med prvih osem, v moški štafeti se spogledujemo celo s prvo šesterico,« je cilj slovenske biatlonske ekipe predstavil vodja reprezentance Tomas Globočnik, ki je bil pred 21 leti na SP v Hanti-Mansijsku peti v tekmi na 20 kilometrov.

V Novem Mestu, kjer se organizatorji spopadajo z visokimi temperaturami, vendar zagotavljajo, da so vsakršne skrbi odveč, saj je na progi kar meter debela odeja umetnega snega, je bilo zadnje SP pred enajstimi leti. Nanj ima lepe spomine predvsem Fak, ki je bil v sprintu tretji, v zasledovalni tekmi pa šesti. Najboljši slovenski biatlonec do zdaj je imel na zadnji postaji svetovnega pokala v Anterselvi težave s hrbtom, zato jo je izpustil, prav tako ni šel z ekipo na zaključne priprave v Oberwiesenthal.

»Dozdajšnji del sezone je imel veliko vzponov in padcev. Izpustil sem tudi štiri posamične tekme, prvi dve zaradi bolezni, drugi dve zaradi poškodbe hrbta. Upam, da ne bo več težav s tem. V sezoni je bilo nekaj svetlih točk, vendar ni bilo vse tako, kot bi si želel, zato si na SP želim, da bi sestavil dva dobra nastopa zaporedoma in pustil boljši vtis, kot sem ga do zdaj,« je pred današnjim startom mešanih štafet dejal 36-letni Jakov Fak.

Lampičeva upa, da ne bo preveč vetrovno

Medtem ko se je Fak na SP pripravljal na Pokljuki, ker je hodil tudi na terapije, je preostali del reprezentance, v kateri so še Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Živa Klemenčič, Lena Repinc, Miha Dovžan, Lovro Planko, Toni Vidmar in Matic Repnik, izkoristil odlične razmere za trening na Saškem. Odlične zato, ker je bilo vreme večinoma vlažno, megleno in vetrovno, nekaj podobnega lahko pričakujemo tudi na Moravskem.

»Proga in strelišče sta bila vedno dobro pripravljena, prav tako smo se navadili na vreme, ki nas čaka v Novem Mestu. Čeprav je Fak ostal doma, je treniral v enakem obsegu kot ekipa na pripravah. Dvignili smo raven teka, zadovoljen sem bil tudi s strelskim izkupičkom, zato komaj čakamo, da se začne,« je bil pred uvodno preizkušnjo na Moravskem dobro razpoložen Ricco Gross, glavni trener slovenske biatlonske reprezentance.

»Začenjamo s tekmo mešanih štafet, kar bo prava tekma zame, da se lahko sprostim in znebim treme. Kar smo naredili, smo naredili, zdaj so na sporedu le še tekme. Vem le, da moram dobro teči in na strelišču narediti tisto, kar kažem na treningih. Upam, da ne bo preveč vetrovno, saj bi mi to, predvsem stoje, lahko delalo težave. Komaj čakam, da se začnejo tekme, da tekmujemo in vidimo, kakšni bodo rezultati,« je v pričakovanju prvih tekem dejala Anamarija Lampič, ki je v svetovnem pokalu trenutno na 17. mestu in je najboljša slovenska posameznica.

Ob Lampičevi sta do točk v letošnji sezoni prišli še Polona Klemenčič in Lena Repinc, v moški pa ob Faku tudi vsi štirje preostali udeleženci SP. Za vse velja, da so imeli veliko nihanj v svojih nastopih, toda če bi ponovili svoje najboljše nastope, si lahko obetajo vidnejše uvrstitve.

J. T. Boe bo težko ponovil Oberhof

Lani je v Oberhofu s petimi zlatimi, po eno srebrno in bronasto kolajno prevladoval Norvežan Johannes Thingnes Boe, vendar letos njegova forma, čeprav vodi v svetovnem pokalu, ni na tako visoki ravni. Že v pripravljalnem obdobju je imel veliko težav, med drugim ga je ugriznil gad. V najožji krog favoritov sodijo še preostali njegovi rojaki, ki so na prvih šestih mestih skupnega seštevka svetovnega pokala, v širšega pa bi morali prišteti še Nemce, ki jih vodi Uroš Velepec, nekdanji glavni trener slovenske reprezentance, Švede, Francoze …

Še širši je krog favoritinj v ženski konkurenci, kjer v svetovnem pokalu vodi Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold pred Justine Braisaz-Bouchet (Francija), Liso Vittozzi (Italija), Julio Simon (Francija), Elviro Öberg (Švedska) … Pozabiti ne gre niti na starejšo od sester Öberg Hanno, ki bo na Moravskem branila naslov svetovne prvakinje v individualni tekmi in v tekmi s skupinskim startom.

Še to: v tekmi mešanih štafet je bila lani najboljša Norveška, druga je bila Italija in tretja Francija, Slovenija je bila v postavi Lena Repinc, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Rok Tršan 12. Prireditelji letošnjega SP pričakujejo, da si bo tekme do prihodnje nedelje skupaj ogledalo okoli 200.000 gledalcev.

*** 5 kolajn so do zdaj na SP osvojili slovenski biatlonci in biatlonke. Dvakrat je bil prvi Jakov Fak (Ruhpolding 2012, posamično, in Kontiolahti 2015, skupinski start), Fak je bil z Andrejo Mali, Tejo Gregorin in Klemnom Bauerjem v mešani štafeti tudi enkrat drugi (Ruhpolding 2012). Druga je bila tudi Gregorinova (Pjongčang 2009, sprint), Fak pa je bil enkrat tudi tretji (Nove Mesto, 2013).

Spored SP v Novem Mestu Danes: mešana štafeta (17.20), petek, 9. februar: sprint ženske (17.20), sobota, 10. februar: sprint moški (17.05), nedelja, 11. februar: zasledovanje ženske (14.30), zasledovanje moški (17.05), torek, 13. februar: posamično ženske (17.10), sreda, 14. februar: posamično moški (17.20), četrtek, 15. februar: mešani pari (18.00), sobota, 17. februar: štafeta moški (13.45), štafeta ženske (16.30), nedelja, 18. februar: skupinski start ženske (14.15), skupinski start moški (16.30).