V otoških pubih vlada nemajhen preplah. Letošnji suhi (abstinenčni) januar, ki so ga prvič razglasili leta 2013, je obetal rekordno število sodelujočih. Raziskave so pokazale, da se je pitju alkohola v prvem mesecu leta nameravalo odpovedati najmanj štiri milijone Otočanov, številni zaradi pretiravanja med božičnimi in novoletnimi prazniki. Prvi podatki kažejo, da je bila prodaja alkoholnih pijač v pubih in barih v januarju sedem odstotkov manjša od mesečnega povprečja. Pa tudi, da je 30 odstotkov gostov pilo pivo in vino z malo ali brez alkohola.

Mladim so se pridružili starejši pivci

Prodaja med Britanci najbolj priljubljenega piva in drugih alkoholnih pijač v pubih in barih je v letošnjem januarju dramatično padla predvsem zato, ker so se letos celo številni starejši pivopivci, do zdaj bolj hladni glede te januarske (zdaj že) tradicije, pridružili najstnikom in drugim mladim ter se odrekli pitju alkohola. Iz leta v leto se vse več Britancev odloči suhi januar podaljšati v suhi februar, marec, april … Vse več ga podaljšuje kar do poletja, kar nekaj pa jih alkohol opusti za vedno. Podatki sicer kažejo, da se število Otočanov, ki nikoli ne pijejo alkohola, v zadnjih 15 letih ni zares spremenilo. Nihalo je od 19 do 22 odstotkov. Vse več Otočanov pije samo pivo in vino z malo ali brez alkohola. Brezalkoholno pivo strežejo v že 85 odstotkih pubov.

Suhi januar je na Otoku leta 2013 razglasila dobrodelna organizacija Alcohol Change UK (Sprememba (odnosa do) alkohola), katere cilj je zmanjšati škodo, ki jo pitje alkohola prinaša družbi. Raziskave kažejo, da se je pitje alkohola po svetu od devetdesetih let prejšnjega stoletja povečalo za 70 odstotkov. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da nobena količina alkohola ni dobra za zdravje. Alkohol je uvrstila v prvo, najbolj rizično skupino rakotvornih snovi, skupaj z azbestom, radioaktivnim sevanjem in tobakom.

Enomesečna alkoholna abstinenca na začetku novega leta je sicer finska ideja. Raitis tammikuu (trezni januar) so na Finskem prvič razglasili leta 1942, da bi bili varnejši pred sosednjo Sovjetsko zvezo, in ta tradicija se je tam obdržala do danes.

Pri Torstigu

Število Britancev, ki se odločajo za suhi januar, skokovito narašča. V letu 2013, ko so ga prvič razglasili, jih je na posebni aplikaciji svoje sodelovanje potrdilo samo 4000, leto kasneje jih je to storilo 14.000, lani že 175.000, letos več kot 200.000. A število Britancev, ki so se odločili za suhi januar, je gotovo veliko višje, saj se večina ne prijavi na aplikaciji. Ni pa še potrditve, ali je pri januarski abstinenci res vztrajalo napovedano število Otočanov, najmanj štiri milijone, kar je petina uživalcev alkohola. V pubih in barih je bilo v januarju videti precej manj gostov. Že včeraj, 1. februarja zvečer, jih je bilo spet veliko več … Dobrodelna organizacija Alcohol Change UK je že izračunala, da so januarski abstinenti v povprečju privarčevali vsak okoli 138 evrov.

Zaradi navala nekaterih na pijače z malo ali brez alkohola ni presenetljivo, da so se njihove cene bolj zvišale kot cene alkohola. Od začetka leta 2023 do zdaj so se cene prvih (z malo alkohola) zvišale za 13,3 odstotka, drugih (brez alkohola) pa za 10,4 odstotka. V Londonu je že kar nekaj barov, v katerih alkohola ne strežejo. Za enega od teh sta Emmi in Luke, zakonski par, dobila navdih na Danskem, kjer je zelo razvita brezalkoholna barska scena. Poimenovala sta ga Torstig, kar v danščini pomeni žejen. Ti bari se od alkoholnih ne razlikujejo samo po tem, da ne strežejo alkoholnih pijač, ampak tudi po višjih cenah.