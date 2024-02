Največji prodajni pritisk je sicer povzročil ETF GrayScale, ki se je preoblikoval iz zaprtega sklada v sklad ETF. Vlagatelji so lahko na borzi kupovali sklad že od leta 2013, trgoval je pod oznako GBTC in na tak način so bili vlagatelji izpostavljeni ceni bitcoina. Ob ustanovitvi vseh skladov ETF pa so vlagatelji v GBTC ugotovili, da so stroški pri GrayScalu bistveno višji od konkurentov. Sklad GBTC je tako beležil večmilijardne izstope in na tak način je na trgu prišlo do povečane ponudbe bitcoina in posledično tudi do padca cene. Število izstopov iz GBTC ETF se sicer zmanjšuje. Spodbudno je tudi dogajanje okrog drugih promptnih skladov ETF​, ki imajo vsi več vplačil kot izplačil. Seveda je treba dodati, da gre za normalno dogajanje pri novoustanovljenih skladih ETF. Kljub temu da cenovno gledano ni prišlo do bistvenih sprememb ob samem sprejetju, gre na dolgi rok za izjemno dobre novice za trg kriptovalut. Poleg tega ne gre pozabiti, da se bo aprila zgodila prepolovitev nagrad rudarjem bitcoina. Do zdaj je prepolovitev vedno sprožila bikov trend za kriptovalute, ki se načeloma dogajajo v štiriletnih intervalih.

Stranke bodo dobile povračilo sredstev

Pozitivne novice prihajajo tudi iz naslova stečajnih upraviteljev borze FTX. Borza kriptovalut v stečaju je sporočila, da pričakuje, da bo v celoti poplačala svoje stranke. Vendar pa popolno povračilo sredstev strank – na žalost tistih, ki čakajo na svoj denar – temelji na točki dejanskega stečaja FTX, ko so na trgih že vladali pretresi. Zgodba pa gre v pravo smer, kajti v preteklih primerih propada borz kriptovalut stranke običajno niso bile deležne nikakršnega povračila.