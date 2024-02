V NLB so navedli, da so z odzivom na prvi dan vpisa obveznic zelo zadovoljni. Zneski vpisa segajo od nekaj tisoč do več deset tisoč evrov. »Veliko je tudi klicev strank, ki se naročajo na termine v prihodnjih dneh, kljub temu pa prevladujejo vpisi obveznic prek naše digitalne trgovalne platforme,« so pojasnili. Težav pri vpisu niso zaznali. Tudi v Novi KBM opažajo precej zanimanja. »Za zdaj vpisovanje poteka skladno s pričakovanji. V postopku ne zaznavamo težav,« so dodali.

V borzno-posredniški družbi Ilirika opažajo povečano zanimanje za odpiranje računov novih strank, predvsem prek spleta. »Trend povečevanja zanimanja beležimo že vse od začetka tedna, ko so stranke začele odpirati trgovalne račune v izogib gneči,« so pojasnili.

Tako imenovane ljudske obveznice, namenjene fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji, bodo izdane v skupnem obsegu 250 milijonov evrov in z ročnostjo tri leta. Letna obrestna mera bo 3,4 odstotka, v izplačilo pa bodo zapadle konec februarja 2027. Obveznice so dostopne na 249 vpisnih mestih po državi, in sicer prek petih distributerjev. To sta poleg prej omenjenih še banki BKS in SKB. Konkretneje - na voljo so v 37 poslovalnicah NLB, 45 poslovalnicah Nove KBM, 109 poslovalnicah Pošte Slovenije, osmih poslovalnicah BKS, 46 poslovalnicah SKB in štirih poslovalnicah Ilirike.

Vpisovanje obveznic bo trajalo do 16. februarja

Vpisovanje obveznic se je začelo danes ob odprtju poslovalnic in bo trajalo do 16. februarja do 12. ure. Na voljo so vsem polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli. Obveznice bodo uradno izdane 23. februarja, na Ljubljansko borzo pa bodo predvidoma uvrščene 27. februarja.

Da bi omogočili sodelovanje čim večjemu številu vlagateljev, je minimalni znesek vpisa določen pri 1000 evrov oziroma pri vrednosti ene obveznice, maksimalni pa pri 100.000 evrov (100 obveznic). Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljansko borzo, omejitev glede obsega trgovanja ne bo.

Za oddajo naročila za nakup obveznic mora vlagatelj pri banki ali borznoposredniški hiši odpreti trgovalni račun vrednostnih papirjev, če ga še nima. Pri tem potrebuje osebni dokument, številko bančnega računa, davčno številko in enotno matično številko občana.

Z izdajo ljudskih obveznic želijo na finančnem ministrstvu zagotoviti dodatna sredstva za državni proračun, ki ga v prihodnjih letih čakajo visoki izdatki za obnovo Slovenije po poplavah avgusta lani. Hkrati je cilj prispevati k razvoju kapitalskega trga ter k večjemu finančnem opismenjevanju prebivalcev, pa tudi aktivirati del vlog gospodinjstev, ki so zdaj v bankah.