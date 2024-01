Dobrih devetdeset metrov dolgo leseno brv, ki je bregova reke Save v medvoški in ljubljanski občini povezovala skoraj devetdeset let, bo morda že letos nadomestil sodoben viseči most. Potem ko je občinama pomoč za odpravo posledic lanske avgustovske ujme pri projektiranju nove brvi ponudilo družbeno odgovorno podjetje HSE Invest, ki je del skupine Holding Slovenske elektrarne, sta se solastnici brvi precej lažje dogovorili o nadaljnjih korakih in razdelitvi nalog.

»Mestna občina Ljubljana je pripravila projekt za rušitev ostankov stare brvi in izbrala izvajalca, ki bo dela izvedel ob primernih vremenskih razmerah, občina Medvode pa vodi načrtovanje nove brvi. Geodetski posnetek in geomehanske raziskave, ki so del izvedbe projektne dokumentacije, so že bili izvedeni, ustrezne napotke pa smo pridobili tudi od državne tehnične pisarne, ki bo projekt pred izvedbo tudi recenzirala,« so pojasnili na občini Medvode. Kot so dodali, se nadejajo, da bo projektna dokumentacija z vsemi potrebnimi soglasji izdelana v prvi četrtini tega leta, nova brv pa bo zaradi možnosti vnovičnih poplav daljša in zgrajena višje, kar bo omogočalo večji pretok Save.

Prijazna tudi za kolesarje

Nova pomembna povezava medvoške krajevne skupnosti Pirniče z železniško postajo v Mednu pa ne bo več vpisana v register kulturne dediščine, saj nova brv ne bo replika stare, ki je bila zgrajena po načrtih inženirja Stanka Dimnika, ampak bo odgovarjala na potrebe in izzive današnjega časa. »Nova pridobitev bo lani odprti brvi za pešce in kolesarje čez Savo v središču Medvod, poimenovani Medvoški lok, podobna le v tem, da bo projektirana tudi za kolesarje, saj je bilo srečevanje kolesarjev na stari brvi precej oteženo. Namesto dosedanje širine 1,2 metra bo nova brv široka predvidoma 2,5 metra. Tudi po obliki nova brv v Vikrčah ne bo podobna Medvoškemu loku, saj bo šlo za visečo brv, ki pa bo predvidoma zgrajena iz podobnih materialov kot Medvoški lok (železo in beton),« so pojasnili v uradu medvoškega župana Nejca Smoleta.

Dodali so, da bodo javno naročilo za izbor izvajalca del objavili po zaključenem projektiranju. »Upamo, da bomo že s prvim javnim naročilom uspešno našli izvajalca, ki bo takoj zatem začel delati. Projektantska ocena vrednosti bo znana po koncu projektiranja, pogodbena vrednost pa po zaključku javnega naročila,« so še pojasnili v uradu medvoškega župana. Nova brv bo tudi pomemben del nove kolesarske povezave Medvode–Ljubljana, primerne za uporabnike treking in gorskih koles.