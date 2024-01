Evropske poslanke in poslanci so v resoluciji, ki so jo danes na zasedanju Evropskega parlamenta sprejeli s 312 glasovi za, 131 proti in 72 vzdržanimi, pozvali k trajnemu premirju v Gazi in ponovnim prizadevanjem za politično rešitev, so sporočili iz Strasbourga.

Medtem ko najostreje obsojajo napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael, so obsodili tudi nesorazmeren izraelski vojaški odziv, ki je povzročil število smrtnih žrtev brez primere. Izrazili so globoko žalost zaradi nedolžnih žrtev na obeh straneh. Izpostavili so, da morajo vse strani v konfliktu ves čas razlikovati med borci in civilisti, da so napadi lahko usmerjeni samo na vojaške cilje. Ob tem so izrazili zaskrbljenost zaradi hudih in hitro slabšajočih se humanitarnih razmer v Gazi.

Iz Evropskega parlamenta so sporočili še, da poslanci v celoti podpirajo arabsko mirovno pobudo iz leta 2002. Ta ponuja popolno normalizacijo odnosov med Izraelom in vsemi arabskimi državami v zameno za popoln umik Izraela z vseh palestinskih in arabskih ozemelj, zasedenih od leta 1967.

Evropski poslanci ob tem odločno obsojajo porast nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci in pozivajo k ukrepom proti ekstremističnim naseljencem, ki z nezakonitimi naselji na zasedenem Zahodnem bregu kršijo človekove pravice in mednarodno pravo. Opozorili so tudi, da morajo vsi odgovorni za teroristična dejanja in kršitve mednarodnega prava odgovarjati za svoja dejanja.

Na območje Gaze prispela zdravila in pomoč za civiliste in talce

Medtem so zdravila in humanitarna pomoč za palestinske civiliste in talce, ki so jih oktobra lani zajeli pripadniki islamističnega gibanja Hamas, danes prispela na območje Gaze in so na poti do talcev, je po poročanju tujih tiskovnih agencij v sredo zvečer sporočilo katarsko zunanje ministrstvo. O dobavi humanitarne pomoči sta se v torek po več tednih pogajanj dogovorila Izrael in Hamas ob posredovanju Katarja in Francije. Izrael je na to pristal v zameno za zagotovilo, da bodo talci v Hamasovem ujetništvu prejeli zdravila.

V ujetništvu Hamasa ostaja 132 talcev, po navedbah tiskovnega predstavnika izraelske vlade pa jih tretjina med njimi trpi zaradi kroničnih bolezni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V skladu z dogovorom sta letali z zdravili in humanitarno pomočjo iz Francije in Katarja v sredo pristali v egiptovskem obalnem mestu al Ariš. Po poročanju medijev so pomoč nato odpeljali v izraelski kibuc Kerem Šalom ob tromeji med Izraelom, Egiptom in območjem Gaze, kjer so jo pregledali. Nato so jo vrnili v Egipt in nazadnje prepeljali v Gazo.

Dogovor predvideva, da bodo za vsako škatlo zdravil, namenjeno talcem, civilisti v Gazi prejeli tisoč škatel zdravil. Vsa zdravila naj bi v bolnišnice v Gazi dostavil Mednarodni odbor Rdečega križa. Dogovor predvideva tudi dobavo dodatne humanitarne pomoči, zlasti hrane, v palestinsko enklavo. Televizijska postaja Al Jazeera je ob sklicevanju na francosko zunanje ministrstvo poročala, da naj bi 45 talcev, ki trpijo za kroničnimi boleznimi, dobilo zdravila za tri mesece.

Gre za prvi dogovor med Hamasom in Izraelom po izteku enotedenskega premirja konec novembra, med katerim sta strani izmenjali ujetnike. Izrael je v tem času izpustil 240 zaprtih Palestincev, Hamas pa 105 civilistov, večinoma izraelskih državljanov.

V izraelski ofenzivi v Gazi je bilo sicer doslej ubitih več kot 24.000 ljudi.