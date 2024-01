Potem ko je s prihodom trenerja Zorana Martića pri Cedeviti Olimpiji zavel nov veter, je moštvo po preblisku proti Crveni zvezdi hitro zašlo v stare težave in zavoljo njih klonilo v naslednjih obračunih proti BC Wolves v evropskem pokalu in Splitu v ligi ABA. V drugo kakovostnem evropskem tekmovanju so zmaji še naprej brez zmage, priložnosti, da to spremenijo, pa ne bo več na pretek. Do konca so jim ostale še štiri tekme, lepše priložnosti, kot danes proti Venezii v Stožicah, pa bržkone ne bodo imeli.

Martić naletel na težave

Čeprav si v zmajevem gnezdu prav vsi močno želijo prvega evropskega uspeha v sezoni, s katerim bi jim padlo z ramen veliko breme, pa se Zoran Martić ubada s številnimi težavami. Stanje, ki ga je za seboj pustil Simone Pianigiani, je katastrofalno. Številni igralci so se kljub slabim rezultatom navadili na udobje, ki so ga imeli, zato jim spremenjeni način dela povzroča preglavice. Martić je dvignil intenzivnost treningov in tudi povečal količino dela, česar določeni več niso vajeni, spremenile pa so se tudi vloge v ekipi, kar vsi niso sprejeli povsem z odobravanjem, na kar kažejo tudi reakcije ob menjavah in odnos v igri. Med tistimi, ki vse skupaj najtežje sprejemajo, je vsaj po videnem Justin Cobbs. 32-letni Američan, ki se je pred kratkim na spletnem socialnem omrežju X samooklical za najboljšega igralca, ki nikdar ni zaigral v evroligi, se proti Splitu v obrambi ni niti poskušal truditi, tudi v napadu pa s štirimi točkami in šestimi asistencami v 20 minutah ni blestel. Ogromno pa pove tudi podatek, da je Olimpija z njim na parketu izgubljala za 13 točk.

Ljubljančanom, ki jim v letošnji sezoni poškodbe ne prizanašajo, pa v kratkem morda sledi še ena tegoba. Utegnili bi namreč ostati brez glavnega igralca v letošnji sezoni Karla Matkovića. Hrvaški krilni center v zadnjem obdobju prikazuje izredne predstave, kar ni ostalo neopaženo niti New Orleansu. Prav pelikani so Matkovića na naboru lige NBA leta 2022 izbrali kot 52. in ga pustili v Evropi, da se je razvijal. Očitno pa jim je zelo všeč, kar vidijo. Po prvotnem dogovoru bi moral Matković onkraj Atlantika potovati poleti in se boriti za mesto v ekipi za naslednjo sezono, a na bi po naših podatkih, ki so jih potrdili tudi pri Olimpiji, obstajala velika možnost, da Hrvat v New Orleans odide že na začetku februarja in se nemudoma priključi ekipi trenerja Willieja Greena, ki se bori za mesta v končnici. Olimpija bi se v tem primeru znašla v velikih težavah, saj bi izgubila glavno moč pod obema obročema, hkrati pa bi se morala znova ozreti po tržišču in iskati ustrezno zamenjavo. Bi pa na tekoči račun kluba kapnila zajetna odškodnina, ki bi omilila finančno škodo, ki je nastala s Simonejem Pianigianijem.

Poškodba Stewarta

Na današnjem obračunu z Venezio Martić ne bo mogel računati na DJ Stewarta, ki mu je po udarcu na treningu zateklo koleno, a naj z Američanom ne bi bilo nič hujšega in bo manjkal bolj iz preventivnih razlogov. Moštvo trenerja Nevena Spahije se v evropskem pokalu bori za mesto v končnici. Za Prometejem, ki zaseda šesto mesto, zaostaja za dve zmagi, tako da je uspeh v Stožicah za podaljšanje upanja praktično obvezen. »Venezia je ekipa, ki igra izredno čvrsto in fizično, rečemo lahko praktično na meji pretepa, predvsem v igri pod košema. Morali se bomo upreti agresivni igri naših tekmecev ter jim preprečevati vtekanja pod koš in igro pod obročem. Hkrati so Benečani zelo dobri strelci z razdalje, zato nas čaka težko delo. Na tekmo se moramo dobro pripraviti predvsem mentalno,« pred obračunom z Venezio pravi Zoran Martić. »Čaka nas še ena zahtevna tekma proti Venezii, ki se še vedno bori za mesto v končnici, to pa je zagotovilo za to, da bodo naši tekmeci v Ljubljano prišli visoko motivirani in z veliko energije. Tudi nam motivacije ne manjka, saj želimo zabeležiti prvo zmago v tekmovanju. Imeli smo nekaj dni več za pripravo, tako da smo se dobro pripravili. Kar delamo na treningih, želimo prenesti na tekmo ter zabeležiti prvo zmago,« pa je dodal Gregor Glas.

Dallas ugnal New Orleans brez Dončića V košarkarski ligi NBA je Luka Dončić zaradi težav z gležnjem izpustil tretjo zaporedno tekmo Dallasa. Moštvo iz Teksasa je pred domačimi navijači kljub temu premagalo New Orleans s 125:120. Pred dnevi so proti istemu tekmecu izgubili, po tokratni zmagi pa so se z njim izenačili na šestem mestu zahodnega dela lige. Kyrie Irving je za domače dosegel 42 točk, eno manj pa Tim Hardaway ml., ki je s trojko odločil tekmo, potem pa je moral zaradi zvina gležnja predčasno zapustiti igro. Vendar očitno ni bilo tako hudo, da bi sledil Dončiću na seznam bolniške odsotnosti.