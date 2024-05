S svojo prisotnostjo bodo igre počastili številni pomembni gostje, med drugim tudi predsednik vlade Robert Golob, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin in varuh človekovih pravic PeterSvetina, ki bodo mlade tudi nagovorili.

Čeferin: Ponosen sem, da sem lahko del tega pomembnega gibanja

»Od prve izvedbe pred 28 leti do danes so se Plazma športne igre mladih udeležili že več kot dva milijona in pol nadobudnih športnic in športnikov. Ta impresivna številka poudarja velik pomen iger za razvoj mladih, tako v športnem kot družbenem kontekstu. Letos prvič gostimo te igre tudi v Sloveniji, kar me izjemno veseli in navdaja s ponosom, saj sem lahko del tega pomembnega gibanja,« je v izjavi za javnost organizatorjev dejal prvi mož Uefe Čeferin.

Poleg njih bodo prisotni še minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić in nekdanji sloviti tenisač Goran Ivanišević.

Osrednji namen dogodka sicer ni zgolj tekmovanje, temveč predvsem druženje, zabava in tkanje novih prijateljstev. Rezultati so pri tem sekundarnega pomena. Namen je, da mladi preživijo aktiven dan, se med seboj povežejo in skozi šport razvijajo pozitivne vrednote.

Mladi se bodo lahko pomerili v desetih športih

V Ljubljani se bodo otroci lahko pomerili v desetih športnih panogah, in sicer v malem nogometu, ulični košarki, odbojki, rokometu, tenisu, namiznem tenisu, odbojki na mivki, šahu, teku na 60 metrov in v igri med dvema ognjema. Najboljši si bodo priborili nastop v državnem finalu in kasneje še na regijskem turnirju, ki bo avgusta letos potekal v Splitu, kjer so se igre tudi začele.

Igre se ponašajo s številnimi znanimi ambasadorji, kot so Luka Modrić, Nemanja Vidić, Nikola Karabatić, Dario Srna in Aleksander Čeferin. Februarja letos pa se jim je pridružil še nekdanji nogometaš Bayerna iz Münchna Karl-Heinz Rummenigge.

Tovrstne igre pozitivno označuje tudi najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance Zlatko Zahović. »Kot bivši profesionalni športnik, ki je tekmoval na najvišji ravni, vem, kako pomembno je, da imajo otroci možnost športa za čisto zabavo, brez pritiska zmage,« je Zahovič dejal v izjavi za javnost organizatorjev.

»Včasih sem tudi sam pogrešal priložnosti za preprosto igranje in spoznavanje novih ljudi. Točno to je element, ki ga mnogi športniki pogrešamo - neobremenjeno uživanje v športu. Plazma športne igre mladih v Sloveniji mladim ponujajo prav to: priložnost, da skozi športne aktivnosti razvijajo prijateljstva in se preprosto zabavajo. To je bistvo športa, ki ga Plazma igre uspešno oživljajo in negujejo,« je še zaključil nekdanji nogometni as.

Dogajanje na Kongresnem trgu ne bo zadnje dejanje na ŠIM, saj bodo 8. maja igre gostovale še na Ptuju, 14. maja v Kranju, 15. v Ajdovščini in 17. v Mariboru. Sklepni turnir bo 7. junija v Kopru.