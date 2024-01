UKC Ljubljana je veselo novico objavil na družbenem omrežju Facebook: »Možnost za rojstvo četverčkov je zelo majhna: približno en na 500.000 porodov ali manj. To bi za Slovenijo pomenilo približno enkrat na 15 do 20 let,« je pojasnil predstojnik porodnišnice Gorazd Kavšek. Spomnil je, da so se podobni četverčki v Ljubljani rodili leta 2015. V zadnjem primeru je šlo za spontano zanositev, kar je, pravi Kavšek, še toliko bolj redko.

Dečki Matej (1.450 g), Luka (1.030 g), Marko (1.420 g) in Jovan (1.280 g) so na svet prišli s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti. Pri četverčkih je že zanositev zelo redka, še redkejša pa je uspešna donositev in porod, so zapisali. V Banjaluki, od koder prihaja porodnica, so dogodek označili za pravi čudež.

Ponosna babica je na Facebooku objavila čustveno sporočilo: »Danes sem najsrečnejša, najponosnejša in najbogatejša ženska na svetu. Moja hčerka je rodila štiri vnuke: Mateja, Marka, Luko in Jovana. Hvala Bogu, hvala svetemu Vasiliju in vsem svetnikom. Hvala vsem svetnikom, ki ste molili za mojo hčerko in njene štiri sinove. Hvala moji družini in prijateljem, ki so bili z mano od prvega dne do danes. Najlepša hvala vsem. Čestitam hčerki Milani in zetu Nemanji, še posebej pa čestitam najstarejšemu vnuku Konstantinu, ki je danes dobil štiri bratce. Hvala, sveti Vasilij.«

Mladi zakonski par ima že petletnega Konstantina.